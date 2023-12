Atacameños y mineras no metálicas lanzan críticas: negociación poco transparente y valorización

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Aunque las comunidades indígenas y las empresas mineras suelen estar en lados opuestos de la mesa, en esta ocasión coincidieron en criticar el deal Codelco-SQM en términos de su transparencia y por la valorización de los activos del Salar de Atacama, la cuenca con mayor riqueza de litio del mundo y con costos más bajos.

En el caso de los pueblos originarios vecinos al lago salobre altiplánico, el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), presidido por Wladimir Reyes y que reúne a 18 comunidades, reaccionó “con rechazo y profundo desagravio” a la noticia del acuerdo. La instancia indígena pasó a formar parte de la mesa de negociación tripartita con las empresas el pasado 14 de diciembre. “Siempre se nos indicó que no existía acuerdo verbal ni escrito entre las partes, y hoy nos enteramos de que el Salar será objeto de extracción de las aguas hasta el año 2060”, dijo el CPA.

“Lo realizado por SQM y Codelco representa no solo un incumplimiento a la mesa tripartita y acuerdo de diálogo, sino que es señal de palabras vacuas por parte del Estado”.

“Se repite la historia de enterarnos por la prensa de aumentos de cuotas de producción y de ventas, además de extender hasta el año 2060 la extracción de las aguas en un sistema altamente frágil y sensible como es la cuenca del acuífero del Salar de Atacama”, se quejó la CPA. La instancia insistió que “Codelco, representado por don Máximo Pacheco, y por don Ricardo Ramos, de SQM firmaron un “Acuerdo de Voluntades” con el Consejo de Pueblos Atacameños para constituir una mesa tripartita” que reconoce “al pueblo Atacameño como titulares de las tierras y territorios”.

Por ello, “lo realizado por SQM y Codelco representa no solo un incumplimiento a la mesa tripartita y acuerdo de diálogo, sino que es señal de las palabras vacuas por parte del Estado de Chile en su real compromiso de procesos participativos y dialogados”, aseveró la entidad.

Dardos por valorización

Incumbentes en la minería no metálica lanzaron -literal y metafóricamente- “el grito en el cielo” por el acuerdo Codelco-SQM. “Hay una valoración muy baja de las 16.384 pertenencias mineras que tiene Corfo en el Salar de Atacama y además extiende la extracción de parte de SQM y Codelco por 35 años, siendo que el acuerdo anterior fue de 12 años”, dijo un ejecutivo de una compañía del sector. Este profesional, quien pidió reserva de su nombre, hizo ver que SQM recupera en 16 meses la inversión hecha en acuerdo y que, si se ponen números, la cantidad en que se aumenta la producción desde el nivel actual al estipulado en el MoU -de 210.000 a 300.000 toneladas de LCE- se valoriza en US$ 2.000 millones, mientras producciones equivalentes en el mundo implican sobre US$ 6.000 millones.

Otros optaron por minimizar el acuerdo. “Es una noticia intrascendente. Es un memorándum de entendimiento”, dijo Luis Gallardo, de la Cámara Chilena del Litio.