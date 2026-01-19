BHP concluye primer semestre fiscal rozando 1 millón de toneladas de cobre y sube proyección para 2026

BHP, el mayor grupo minero del mundo, cerró el primer semestre de su año fiscal 2026 con una producción estable de cobre, totalizando 984 mil toneladas entre julio y diciembre. Según reportó la compañía, Escondida anotó 646 mil toneladas de cobre en el período, sin registrar variaciones respecto del mismo lapso del año fiscal previo. Sin embargo, la concentradora registró un récord histórico de procesamiento.

La compañía elevó su guía total de producción de cobre para el año 2026 desde el rango 1,8-2 millones de toneladas a 1,9-2 millones. “Hemos incrementado la proyección de producción de cobre del grupo para el año fiscal 2026, respaldados por un mejor rendimiento en nuestros activos”, destacó el CEO de BHP, Mike Henry. Destacó que la firma tuvo un “desempeño muy sólido” en el semestre y que los precios del cobre aumentaron un 32% en el peróodo.