Tianqi anticipa ganancias en 2025 tras pérdidas de más de US$ 1.000 millones el año anterior
La firma prevé hasta US$ 80 millones de utilidades por mejores precios del litio y tipo de cambio.
Noticias destacadas
El 2025 marcó un punto de inflexión para la gigante china Tianqi Lithium. Tras registrar pérdidas cercanas a US$ 1.100 millones en 2024 (7.905 millones de yuanes), la compañía logró revertir su desempeño y volver a números positivos.
De acuerdo con el informe preliminar elaborado por su departamento financiero como parte de los requerimientos de la Bolsa de Hong Kong, en 2025 la empresa reportó una utilidad neta atribuible a los accionistas que se ubica entre US$ 53 millones a unos US$ 80 milones.
Según el reporte, la reversión de los resultados se explicó por una combinación de factores. Entre ellos, mejores precios del litio, con mayor demanda que se tradujo en disminuciones en los inventarios.
Un frente de buenas noticias fue SQM, donde Tianqi tiene un 22% de la propiedad y es el segundo mayor accionista. Si bien al momento de elaborar el reporte con el pronóstico del ejercicio 2025 los resultados de la compañía chilena no estaban disponibles, la asiática dijo que con las proyecciones de Bloomberg, junto con otra información relevante, se puede concluir que SQM tendrá un mejor desempeño que en el año previo, impactando positivamente en sus resultados.
Otro factor influyente fueron las ganancias por diferencia de cambio en comparación con 2024. Según explicó la empresa, el fortalecimiento del dólar australiano frente al dólar estadounidense tuvo un impacto positivo en sus resultados. Esto dado que Tianqi mantiene una participación en Talison Lithium, en Australia, una de las mayores operaciones de litio a nivel mundial.
Cabe recordar que Tianqi Lithium interpuso una serie de judiciales para evitar la materialización del acuerdo de Codelco-SQM, que redundó en la creación de NovaAndino Litio y en la práctica escindió el negocio del litio en Chile de la minera no metálica.
Hasta ahora sus esfuerzos no han dado frutos, dado que la Corte Suprema le dio la razón a la CMF en orden a que es el directorio de la compañía y no a una junta extraordinaria de accionistas quien tiene la facultad de decidir una operación como la que gestó Nova Andino Litio. La asiática plantea que dado lo estratégico del asunto, éste se debe zanjar en una asamblea de socios.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete