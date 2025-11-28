Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

La difícil recuperación de Tianqi

La caída del litio les pegó tan fuerte el año pasado que tuvieron que frenar su desarrollo en Australia. En Chile, a la baja de dividendos desde SQM se sumó su pelea sin cuartel por el acuerdo entre la minera no metálica y Codelco. La nueva presidenta de la firma, de 38 años, está dando vuelta los números e invirtiendo en baterías y asociándose con Mercedes Benz y Geely.

Por: Nicolás Durante

Publicado: Viernes 28 de noviembre de 2025 a las 15:47 hrs.

Tianqi SQM Litio Nicolás Durante
<p>La difícil recuperación de Tianqi</p>

Noticias destacadas

Australia stand by
La paz efímera 
La nueva presidenta y el triángulo del litio

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Personajes

Jorge Matte Capdevila: “No veo un Chile cayéndose a pedazos”
2
Política

Mara Sedini: La voz de Kast
3
Personajes

Patrick Kiblisky: Las redes y negocios del único director chileno en Abra Group
4
Cultura

Un garzón de lujo en el Mercado Central de Santiago
5
Por dentro

Los $4 millones a Gahona, el origen y los secretos de Sergio Yáber
6
Por dentro

Los nuevos pasos de Forus a un año de la partida de Alfonso Swett Opazo
7
Política

Óscar Guillermo Garretón: “Eduardo Frei dio un paso que a mucha gente de la centroizquierda le costaría dar; fue muy audaz”
8
Por dentro

Biofiltro levanta US$ 35 millones: firma respaldada por Sandro Solari y el presidente de la UAI proyecta expansión en EEUU y Europa

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete