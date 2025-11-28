La difícil recuperación de Tianqi

La caída del litio les pegó tan fuerte el año pasado que tuvieron que frenar su desarrollo en Australia. En Chile, a la baja de dividendos desde SQM se sumó su pelea sin cuartel por el acuerdo entre la minera no metálica y Codelco. La nueva presidenta de la firma, de 38 años, está dando vuelta los números e invirtiendo en baterías y asociándose con Mercedes Benz y Geely.

Tianqi es una palabra en chino que se traduce como “clima” o “tiempo atmosférico”. Aunque, dependiendo del contexto, también puede referirse al nombre de la era del reinado de un emperador chino de la dinastía Ming, que significa “apertura celestial”. Si lo llevamos a los negocios, el pasado reciente y presente de la empresa de litio, una de las principales accionistas de SQM, podría agregarse que han sido tiempos hostiles. En su matriz, en Australia y, por supuesto, en su inversión en la minera donde comparten propiedad con los Ponce Lerou.

El pasado fue un año para el olvido para la firma con sede en el número 10 de la calle Gaopengdong, en la provincia de Sichuan: perdió 7.905 millones de yuanes, unos US$ 1.100 millones, explicado en gran parte por las altas deudas que manejaba la firma, así como por una caída global de los precios del litio. Pero este año los resultados lograron revertirse. El ingreso neto a septiembre fue de 179,9 millones de yuanes, unos US$ 25,3 millones.

Desde China, la empresa respondió a DF MAS: “2024 fue un año desafiante para todo el sector del litio. Todas las empresas del sector se enfrentaron a importantes presiones del mercado. Para abordar el ciclo descendente de la industria, Tianqi Lithium ha seguido fortaleciendo sus capacidades de I+D y avanzando en la innovación de procesos y tecnología, mejorando la calidad del producto y acelerando su expansión en el sector de baterías de estado sólido de próxima generación”.

También apuntaron que están mejorando su tecnología, y gestionando la emisión de carbono en todas las etapas de producción, así como un aumento de su tasa de utilización de agua circulante al 97,55%. “Estos esfuerzos garantizan que tanto sus productos como sus procesos de producción sigan siendo ecológicos, con bajas emisiones de carbono, de alto valor y sostenibles. Todos estos esfuerzos han dado resultados tangibles. Según el informe financiero, Tianqi Lithium recuperó la rentabilidad en el primer semestre de 2025”.

Agregaron que este año la relación activo-pasivo de Tianqi Lithium se situó en el 30,50%, con una relación corriente de 3,18 veces, “lo que demuestra una sólida liquidez y solvencia”.

Australia stand by

Más que el Salar de Atacama y fuera de China, Tianqi puso buena parte de sus fichas en Australia. Greenbushes es la mayor mina de litio de roca dura y con una de las mejores leyes de mineral a nivel mundial. Allí son dueños del 51% con sus socios locales IGO.

Sin embargo, la construcción de una megarefinería de litio, la más grande fuera de China, es la que les ha dado dolores de cabeza. Kwinana, la planta de producción de hidróxido de litio en Australia occidental, ha presentado retrasos de construcción de varios años, sobrecostos significativos, una baja productividad de la línea de producción activa y una constante necesidad de reinversiones y ajustes de tecnología. Eso llevó a que anunciaran la suspensión de una segunda línea de producción en Kwinana.

Ese dato no es menor y tiene nervioso al mercado: todas las acciones que tiene en este negocio, Tianqi las tiene como colaterales de deuda.

En una entrevista reciente del CEO de Tianqi, Frank Ha, dijo que su negocio en Australia podría ser reestructurado y que la planta de Kwinana y la mina Greenbushes “van juntas como un paquete”, y no descartó que IGO renuncie a la refinería, pero mantenga su inversión en la mina, lo que implicaría reconfigurar el joint venture con sus socios locales.

Consultado Tianqi sobre Australia, no respondió esa parte del cuestionario.

La paz efímera

Hay una foto histórica de abril de 2019. En primer plano, y en las oficinas de Tianqi en China, Patricio Contesse Fica aprieta firme la mano de Vivian Wu. Así anunciaban el vicepresidente de Soqui y la presidenta y directora ejecutiva de la firma asiática que habían firmado la paz. Hoy, Contesse y Wu están, en distinto grado, fuera de la ecuación. El ex mano derecha de Julio Ponce ya no participa en Grupo Pampa y es un director más en la minera no metálica, mientras que Wu salió de la firma en agosto de 2020.

Hoy, los canales de comunicación entre ambos accionistas están cerrados. Y la hostilidad, dicen conocedores de la interna del directorio, es evidente. Desde este año, además, Tianqi ya no tiene restricciones para conocer detalles del negocio del litio de SQM y puede nombrar personas directamente ligadas a su negocio. Tianqi tiene sentados en la mesa a su ex alto ejecutivo, Ashley Luke, y a Xu Tieying, así como el chileno Georges de Bourguignon. Aunque han intentado integrar el estratégico comité de directores, no han logrado obtener el apoyo del resto de la mesa. Sólo Tieying logró entrar al Comité de Gobierno Corporativo.

Mucho se escribió de lo caro que le salió a Tianqi hacerse con cerca del 25% de las acciones de SQM, sobre todo por la serie de barreras de acceso y poder sobre la empresa chilena. En 2018 pagó US$ 4.100 millones por la participación de Nutrien (ex PCS) y, de acuerdo a la calculadora de utilidades que tiene SQM en su sitio de inversionistas, las acciones de Tianqi han recibido US$ 1.049 millones desde que compró en diciembre de 2018. Buena parte se explica por los años récord de ganancias de 2022 y 2023. Una fuente del lado opuesto a los chinos lo resume así: “A Tianqi no le hizo ruido cómo los trataban en las reuniones o si SQM se aliaba con cualquiera, sino hasta que empezó a perder plata”.

Eso, porque la furia desde China vino con el acuerdo de Codelco con SQM, donde la matriz tuvo poco y nada que aportar. Su escala judicial ha ido en aumento y, aunque ahora esperan un dictamen de la Corte Suprema para revertir la decisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que señaló que la aprobación del acuerdo no requiere una junta de accionistas sino solo la venia del directorio, ya prepara un arbitraje internacional.

“En el futuro, se espera que SQM ya no tenga control sobre sus operaciones principales de litio en Atacama, Chile, desde 2031, y las utilidades de SQM podrían cambiar, lo que podría afectar los retornos de inversión y dividendos recibidos por la Compañía provenientes de SQM. Existe el riesgo de que los derechos e intereses de la Compañía, como segundo mayor accionista de SQM, no se protejan eficazmente”, dijeron en un comunicado a la bolsa de Hong Kong el lunes de esta semana.

Y consultados directamente agregaron que “una transacción que transforma radicalmente el control económico del activo más importante de una empresa cotizada debe someterse a una junta de accionistas. No se trata de quién es el socio, sino de gobernanza, transparencia y los derechos de los accionistas minoritarios”.

Apuntaron que “confiamos en la justicia chilena y estamos seguros de que un examen exhaustivo por parte del máximo tribunal del país reconocerá la esencia de nuestra postura: se trata de una transacción que, dada su naturaleza e implicaciones a largo plazo para el control del negocio principal de una empresa que cotiza en bolsa, debería haberse sometido a votación de los accionistas. Lo que buscamos es simplemente una interpretación adecuada de las normas de gobernanza aplicables a decisiones de esta magnitud, garantizando que se respeten los derechos de todos los accionistas y que los cambios estructurales importantes sigan un proceso acorde con las mejores prácticas internacionales”.

En Chile su estructura es pequeña. En la oficina de Inversiones TLC SpA trabaja Yi Wang y un par de personas más de apoyo administrativo. En tanto, la oficina de abogados de Octavio Bofill los ha acompañado en su disputa con la CMF y el abogado Rodrigo Castillo, ex director ejecutivo del gremio de las empresas eléctricas, es su asesor principal en el país.

La nueva presidenta y el triángulo del litio

En tanto, el año pasado, además de frenar inversiones en Australia y reestructurar deudas, Tianqi estrenó nueva presidenta.

Aunque primero estudió artes en Canadá, Jiang Anqi, la hija única del fundador de Tianqi Lithium Corporation, Jiang Weiping, sabía que su destino estaba entrelazado con la empresa familiar, a la que se incorporó en 2015 en diversos cargos en las filiales hasta convertirse en CEO. En mayo del año pasado reemplazó al padre y se hizo cargo de la empresa en uno de sus momentos más desafiantes. Contaba 37 años. En medios en China se criticó su nombramiento por señalarla como responsable del alto endeudamiento de la empresa en su rol ejecutivo y señalada por nepotismo.

En Chile estuvo varias veces como vicepresidenta reuniéndose con el gobierno. Sin embargo, desde que asumió como presidenta no ha visitado el Salar de Atacama, según pudo confirmar este medio.

Desde su nuevo rol ha llevado a la empresa en estos meses a invertir fuerte en diversificar sus activos. “Además de sus inversiones en recursos de litio, Tianqi se ha expandido activamente en segmentos clave de la cadena industrial de nuevas energías, incluidos materiales de nuevas energías, baterías de energía, baterías de estado sólido y vehículos de nuevas energías”, respondieron desde la firma.

Una de las sus inversiones más conocidas fue en el fabricante de vehículos eléctricos Smart, donde en 2023 invirtió cerca de US$ 150 millones. “Tianqi también ha invertido en varias empresas líderes del sector, como SES (baterías de estado sólido), XTC New Energy (materiales para baterías) y CALB (baterías), y ha establecido asociaciones con fabricantes de automóviles como Geely y Mercedes-Benz”, agregó la firma.

Eso sin dejar de lado el importante lobby y acercamiento con nuevos mercados. Argentina y Bolivia están en la mira desde hace tiempo del gigante asiático. Aunque aún no hay negocios concretados en los otros dos países del triángulo del litio (Chile es el tercero), sí hay interés. De hecho, según su sitio, el año pasado invitaron a una serie de diplomáticos de países como Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Congo, Perú y Zimbabwe a la Noche del Litio.

Marcelo Suárez, embajador de Argentina en China, dijo: “Quiero expresar mi alta valoración por los logros de Tianqi. Lo que he visto hoy muestra las extraordinarias alturas que ha alcanzado Tianqi. Los esfuerzos de Tianqi en materia de desarrollo tecnológico y sostenible para el bienestar de la humanidad son realmente dignos de estudio y referencia por parte de muchas empresas”.

Jiang Anqi tiene clara la ruta. Ordenar las deudas de la casa y a seguir invirtiendo. Eso incluye no rendirse en Chile, y apostarle fuerte a los gobiernos promercado en Bolivia y Argentina.