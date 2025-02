Cochilco proyecta por primera vez precio promedio del cobre para 2026 y lo ubica US$ 4,25 la libra

En su último Informe de Tendencias del Mercado del Cobre, correspondiente al cierre del cuarto trimestre de 2024, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) proyectó por primera vez el valor promedio en el que ve el precio del cobre en 2026: US$ 4,25 la libra.

Así, de acuerdo a las estimaciones de la entidad, para 2025 mantuvo el precio pronosticado en el reporte anterior de US$ 4,25 la libra.

La vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, explicó que estas proyecciones tienen como sustento el alza en la demanda de cobre dado los mayores requerimientos del mineral para abastecer el desarrollo de la transición energética y las redes eléctricas y una oferta restringida.

A estos factores, añadió, se debe sumar las persistentes tensiones geopolíticas, incertidumbres sobre la recuperación económica de China, la implementación de aranceles en EE.UU., y el endurecimiento de la política monetaria que podría limitar la demanda de cobre, afectando su cotización.

“Sin embargo, un mejor desempeño de la economía global podría generar presiones alcistas del precio del cobre en el corto plazo”, dijo Rodríguez.

La perspectiva para el mercado del cobre es positiva, así lo reflejan también las proyecciones de Bank of America, que anticipa que este año el metal promediaría US$ 4,28 la libra y en 2026 alcanzaría los US$ 4,88 la libra, para luego tocar un peak de US$ 5,44 promedio en 2027 y después bajar a los US$ 5,17 en 2028.

Demanda, oferta y producción

Para este año, Cochilco estima que la demanda de cobre llegará a 27,4 millones de toneladas, lo que implica un crecimiento de 3,2%. En cuanto a la oferta, ascendería a 27,3 millones de toneladas, con un alza 2,3%. Se prevé un déficit del metal de 118 mil toneladas para dicho año.

En tanto, para el año 2026, la demanda de cobre llegaría a 28,29 millones de toneladas que significa un alza de 2,9% respecto al año anterior, mientras que la oferta ascendería a 28,5 millones de toneladas con un aumento de 4,1%, generando un superávit del metal de 210 mil toneladas.

Respecto a la producción de cobre en Chile, se prevé que este año llegue a 5,76 millones de toneladas, esto es un 4,6% más que en 2024; y para el año 2026 alcanzaría los 5,97 millones de toneladas, representando un alza de 3,6%.