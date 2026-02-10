Codelco estima que la recuperación total de El Teniente tomará al menos cinco años tras accidente de 2025
La división opera hoy en torno al 70% de su capacidad y el sector del derrumbe continúa completamente paralizado.
Noticias destacadas
Durante 2025, la división El Teniente registró una caída en su producción, que coincide con el derrumbe ocurrido el 31 de julio de ese año, el más grave en tres décadas. Según Cochilco, la extracción de cobre de la mina alcanzó las 310.200 toneladas anuales, el nivel más bajo desde 2003.
En términos mensuales, el impacto del accidente se reflejó con claridad: la producción pasó de 30.500 toneladas en julio a 11.500 toneladas en agosto, coincidiendo con la paralización del sector Andesita, área de El Teniente donde se produjo el desplome de la galería.
En conversación con DF, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, afirmó que el sector Andesita se mantiene paralizado. El directivo explicó que la mina cuenta con un programa de producción que proyecta alrededor de 60 mil toneladas anuales de cobre fino, pero advirtió que “ha sido un proceso extraordinariamente complejo, difícil, porque tiene muchas lecciones aprendidas. Por lo tanto, nos hemos cuidado de hacer un retorno seguro, que es la prioridad que tenemos hoy día como división”.
Respecto a las condiciones de seguridad Pacheco subrayó que "la mina se va transformando con la propia operación, lo que nos obliga siempre a estar en un proceso de mejoramiento continuo de nuestra seguridad", afirmó.
Por su parte, el gerente general de El Teniente, Claudio Sougarret, indicó a DF que actualmente la producción de la división se mantiene en torno al 70% de la capacidad que tenía antes del accidente. Según explicó, el retorno al 100% ‘“será un proceso lento”. En ese contexto, el ejecutivo sostuvo que “hoy por hoy, esto no va a ser menos de cinco años que se va a mantener en esta condición”.
Estas definiciones ocurrieron en el marco de la presentación del piloto de gestión de biodiversidad que Codelco desarrolló junto a Lemu, startup chilena.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresa ganadora de la licitación de BordeRío se suma a trama judicial y defiende legalidad del proceso
El Consorcio Parque Río señaló que no se cumplen los requisitos legales para mantener la suspensión del proceso de licitación; sumado a que la medida genera un impacto significativo en el adjudicatario.
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete