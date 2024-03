Gobierno publica decreto con las empresas a las que se le aplicará sobretasas por acero chino

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Finalmente en el Diario Oficial se publicaron los decretos que fijan una tasa sobretasa arancelaria -provisional- a las bolas y barras de acero provenientes de China luego de que la comisión de Antidistorsiones hiciera su recomendación mientras concluye la investigación en septiembre próximo.

De acuerdo a lo señalado, a las importaciones de bolas de acero forjadas para molienda de diámetro inferior a 4 pulgadas, se aplicará una sobretasa de 9,2% para la empresa Changshu Feifan Metalwork Co. Ltd.; de 22,5% para las importaciones originarias de la empresa Changshu Longte Grinding Ball Co. Ltd.; de 14,2% Jiangyin Xingcheng Magotteaux Steel Balls Co. Ltd.; y de 22,5% para las importaciones originarias del resto de las empresas de ese país. Se exceptúan de la sobretasa arancelaria las importaciones originarias de las empresas Goldpro New Materials Co. Ltd. y Shandong Iraeta Heavy Industry Co.

Por su parte, para las barras se fijará una sobretasa de 10,4% para las importaciones originarias de la empresa Baowu JFE Special Steel Co. Ltd.; de 10,3% para Daye Special Steel Co. Ltd.; de 19,8% Dongbei Special Steel Group Co. Ltd.; y de 19,8% para las importaciones originarias del resto de las empresas chinas.

Por otra parte, el directorio de Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) acordó nombrar como gerente general interino a Jean Paul Sauré Roeckel (47), quien tendrá a su cargo la responsabilidad de liderar el actual proceso gradual de suspensión de operaciones, garantizando de esta forma una continuidad operativa, y dando cumplimiento a los compromisos con colaboradores, autoridades, clientes y asociados. Sauré asumió en reemplazo de César Garrido, quien pasará a ocupar el rol de asesor del directorio de la empresa durante el período de suspensión de la siderúrgica.