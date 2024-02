Gold Fields confirma que Salares Norte comenzará a producir oro en abril luego de una serie de retrasos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Gold Fields Ltd. pretende aumentar la producción en una quinta parte durante los próximos dos años a medida que finalmente se pone en marcha un importante proyecto en Chile y el último activo de la compañía en Sudáfrica aumenta la producción.

Salares Norte, una mina a cielo abierto de US$ 1.200 millones a altitudes de hasta 4.900 metros en Chile, comenzará a producir oro en abril luego de una serie de retrasos, dijo Gold Fields el jueves. La minera también ha mejorado el rendimiento de su operación South Deep en Sudáfrica, afirmó.

La compañía se ha diversificado fuera de su base en Sudáfrica, donde los productores enfrentan los desafíos de extraer oro de las minas más profundas del mundo. La producción de las ocho minas operativas de Gold Fields, desde Australia y Ghana hasta Perú, disminuyó ligeramente a 2,3 millones de onzas el año pasado.

Gold Fields cayó hasta un 6,8% en las operaciones de Johannesburgo, después de que sus ganancias de US$ 703,3 millones en 2023 no alcanzaran la estimación promedio de los analistas en una encuesta de Bloomberg. Aún así, las acciones de la minera han ganado un 56% desde noviembre de 2022, cuando puso fin a sus esfuerzos por comprar Yamana Gold Inc., lo que afectó un plan de expansión en América.

La minera sólo considerará “pequeñas fusiones y adquisiciones”, dijo en una entrevista Mike Fraser, quien asumió el cargo de director ejecutivo el mes pasado.

La compañía, que se deshizo de todos sus activos sudafricanos menos uno hace una década, está desarrollando una empresa conjunta canadiense que podría entrar en producción en 2026. También está buscando permiso del gobierno para fusionar una de sus minas de Ghana con un proyecto vecino dirigido por AngloGold. Ashanti Ltd.

Gold Fields está considerando opciones para su mina Damang en Ghana, a la que le quedan dos años de reservas para procesar. Si bien la inversión podría extender la vida útil del activo, "probablemente no sea para nosotros", dijo Fraser. El año pasado, la compañía vendió su participación en otra mina en el país de África occidental.