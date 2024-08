Huachipato golpea los resultados de CAP: pérdidas llegan a US$ 350 millones en el primer semestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El desempeño de la Compañía Siderúrgica Huachipato impactó en los resultados del Grupo CAP, que en el segundo trimestre del año registró una pérdida de US$ 311,9 millones y que llega a un saldo en rojo de US$ 350,4 millones en el primer semestre de 2024, informó la compañía.

En los primeros seis meses del año los ingresos del Grupo CAP alcanzaron US$ 1.120,1 millones, reflejando una disminución de 19,2% en comparación al mismo periodo 2023, explicado principalmente por menores precios realizados en todos los segmentos, y por el efecto negativo de las liquidaciones finales y Mark to Market en el negocio minero, que si bien se redujo en el segundo trimestre con respecto a lo reportado en los primeros tres meses de este año, acumula un saldo negativo de US$ 126,7 millones en lo que va de 2024.

Cifras de Huachipato

La compañía siderúrgica anunció el 7 de agosto pasado su cierre indefinido. Los números explican por qué: A nivel operacional, entre abril y junio del ejercicio en curso, Huachipato mantuvo un Ebitda negativo de US$ 21,5 millones, versus los negativos US$ 37,5 millones registrados en igual periodo del año pasado.

Este resultado se explica, principalmente, por dos factores: una caída de 32,8% en los volúmenes demandados respecto del segundo trimestre de 2023 y la imposibilidad de traspasar a precios las sobretasas al acero proveniente de China recomendadas por la Comisión Antidistorsiones en abril de este año, señaló la compañía.

"Lo anterior, sumado a la falta de condiciones para que se produzcan cambios estructurales que permitan corregir las distorsiones de la industria del acero, y a la compleja situación financiera que Huachipato enfrenta hace ya varios años, llevó a la compañía a anunciar la suspensión indefinida de las operaciones siderúrgicas de Huachipato", explicó CAP.

Según consignó la compañía en sus estados financieros, Huachipato concluyó el primer semestre del año con una pérdida de US$ 412,4 millones, reflejo en gran medida de una provisión por reestructuración por US$ 335,5 millones asociados a la suspensión de las operaciones siderúrgicas, la cual incluye principalmente deterioro de activos, castigo de inventarios y otros gastos de reestructuración, además de un efecto por impuestos diferidos.

Asimismo, en los primeros seis meses del año, Huachipato registró una disminución de 31,4% en sus ingresos totales, principalmente por un nivel de despachos 22% menor al de igual periodo del año anterior, y por una reducción de 9,2% en el precio promedio de venta de acero (pasó de US$ 826,4 a US$ 750,7 por tonelada).

El gerente general del Grupo CAP, Nicolás Burr, explicó que “la suspensión indefinida de la actividad siderúrgica de Huachipato es una decisión tremendamente dolorosa, pero los resultados de CSH dan cuenta de que, pese a todos los esfuerzos realizados a lo largo de los años, lamentablemente no era sostenible seguir adelante con esta operación. Somos conscientes del golpe que la suspensión representa para los trabajadores, quienes han sido el pilar de Huachipato y a quienes agradecemos profundamente el esfuerzo y compromiso que han tenido con la compañía. Como les hemos transmitido, los acompañaremos durante todo este proceso e implementaremos un plan de salida que contemplará compensaciones económicas adecuadas, capacitaciones y soporte para la reinserción laboral, entre otros”.

El ejecutivo reafirmó, además, el compromiso del Grupo CAP con la Región del Biobío. “Seguiremos invirtiendo y construyendo el Huachipato del futuro, apoyando proyectos que permitan fomentar el desarrollo productivo de la Región e implementando iniciativas innovadoras, como un proyecto piloto de acero verde, la extracción de Tierras Raras y el desarrollo y producción de aleaciones para magnetos permanentes, materiales críticos para la descarbonización, elemento central de nuestra Estrategia 2030”.

Por otro lado, el Ebitda de Grupo CAP aumentó en un 68,2%, pasando de US$ 127,1 millones en el segundo trimestre de 2023 a US$ 213,8 millones en igual periodo de este año, principalmente gracias al desempeño de su filial Compañía Minera del Pacífico (CMP).

Resultados en otros negocios

Al cierre del segundo trimestre de 2024, Compañía Minera del Pacífico (CMP) -principal productor de minerales de hierro y pellets de la costa americana del Pacífico- registró ingresos por US$ 722,9 millones, una utilidad neta de US$ 89,9 millones y un Ebitda de US$ 316,8 millones. Estos resultados son levemente menores a los de igual periodo del año anterior, principalmente porque el alza en los despachos de mineral no fue suficiente para contrarrestar el efecto de las liquidaciones finales y Mark to Market, y por la baja en los precios de la tonelada de hierro, indicó CAP.

En el negocio de Soluciones en Acero -segmento compuesto por Cintac Chile; Tupemesa, Calaminon y Sehover en Perú; TASA en Argentina; y Promet en Chile y Perú- los ingresos y Ebitda del primer semestre 2024 fueron de US$ 179,5 millones y US$ 10,0 millones respectivamente, 32,2% y 54,1% menos que en igual periodo de 2023. En cuanto a última línea, se registró una pérdida neta de US$22,6 millones, que se compara con la merma de US$ 2,2 millones en los primeros seis meses de 2023.

Estos resultados se explican principalmente por la disminución del precio por tonelada y volumen de despachos, producto de un sector de la construcción aún contraído, tanto en Chile como en Perú, pero además fuertemente influenciado por la situación económica en Argentina, que ha impactado los resultados de TASA, reduciendo su Ebitda desde US$11,0 millones en la primera mitad de 2023, a US$ 1,8 millones en el primer semestre de 2024.

Finalmente, en CAP Infraestructura -que comprende a la compañía productora y distribuidora de agua desalinizada Aguas CAP, la de transmisión eléctrica Tecnocap y el terminal multipropósito Puerto Las Losas- los ingresos alcanzaron US$ 50,3 millones en el primer semestre de 2024, reflejando una disminución de 7,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a ello, el Ebitda y la utilidad en los primeros seis meses fueron de US$ 30,5 millones (versus US$ 28,6 millones) y US$ 12,3 millones (versus US$ 10,5 millones), respectivamente, informó la compañía.