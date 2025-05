Las explicaciones del Gobierno de por qué no avanzaron las plantas chinas de litio

La Corfo no tenía conocimiento del desistimiento que BYD hizo del terreno donde iba a instalar su planta de cátodos de litio de US$ 290 millones y que dio a conocer DF la semana pasada. Así lo dijo su vicepresidente ejecutivo, José Miguel Benavente, quien enfatizó que, pese a lo anterior, la firma china aún mantiene su calidad de productor especializado.

“Se les ofreció un conjunto de cinco sitios, de los cuales ellos eligieron uno. Todo esto en una comunicación interna con nosotros hasta que, en algún momento, cosa que nosotros no nos enteramos, ellos desistieron del sitio que ellos eligieron”, contó ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde fue citado junto a los ministros de Economía, Medio Ambiente y Minería a raíz de la publicación.

“Vamos a buscar generar condiciones para que los mismos productores, y no un externo, produzcan con mayor valor agregado”, dijo Grau.

Y aunque la gigante automotriz desechó a inicios de este año el espacio que ella misma había seleccionado, Benavente remarcó que “ellos han propuesto que tendrían el proceso más o menos armado en diciembre del 2025, cosa que todavía no ocurre”, dejando abierta la posibilidad de que la compañía aún pueda llevar adelante los planes.

Cabe recordar que una de las condiciones en el proceso de selección para los productores especializados que accederían a un precio preferente del carbonato de litio producido por SQM, era que la inversión de sus respectivas iniciativas estuviera materializada para el año 2025.

También abordó el caso de BYD el ministro Grau, quien defendió que “esto no fue por un tema de permisos” -de hecho, ninguno de los dos proyectos entró al Servicio de Evaluación Ambiental-, sino que por condiciones específicas del mercado del litio y la abrupta caída en el precio del mineral en los últimos años. Insistió en que la firma “no ha desistido de ser productor especializado, pero sí de ese terreno, y tendrá la empresa que contestar si esa es una decisión final”.

En el caso de Tsingshan, tal como contó este medio hace una semana, la firma no pudo constituir en Chile su filial Yongqing Technology, a través de la cual desarrollaría su proyecto de baterías de litio de US$233 millones, lo que derivó en su desistimiento a la iniciativa.

En este caso, Benavente explicó a la comisión que “en septiembre del 2024, no pudo continuar con el proceso porque no cumplió con la condición de estructurar la unidad jurídica en Chile, por lo tanto, el primer paso no se cumplió y, por lo tanto, no cumplió con las bases y no siguió”.

Según ha dicho el Embajador de China en Chile, Niu Qingdao, al titular de Economía, las dos empresas siguen interesadas en invertir en el país y en las oportunidades en torno al litio nacional.

Valor agregado

Ha sido un camino pedregoso para la figura del productor especializado, creada en 2018. Tras el primer llamado de la Corfo, las tres empresas terminaron desistiendo y, en 2020, no hubo interesados.

“Lo que nosotros hemos hecho, además de seguir tratando porque es una buena idea y si tenemos un buen momento en el mercado esa idea va a funcionar, es que la hemos ido mejorando con ciertos cambios”, indicó Grau.

Por ejemplo, la selección ya no es por licitación, sino que por ventanilla abierta.

De todas formas, comentó que, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio y de los contratos que se analizan a través de Codelco y Enami, “vamos a buscar también generar condiciones para que los mismos productores, y no un externo, produzcan con mayor valor agregado. Es decir, estamos tratando de diversificar la estrategia para lograr producir con mayor valor agregado en nuestro país”.