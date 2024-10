London calling: El inesperado protagonismo de Chile en la LME Copper Week en la capital británica

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Bien se podría llamar “London calling”.

Todos los años, durante la primera semana de octubre, en la capital británica se dan cita los CEOs, chairman, traders, dealers, big consumers, researchers -donde el inglés es la lingua franca y como tal lo usamos en esta nota- de la industria metalera mundial, todo ello en el marco de la London Metal Exchange (LME) Week Copper en Londres.

Los días están repletos de seminarios, reuniones con clientes, bilaterales de autoridades, se cierran los contratos, se acuerdan premios para los cátodos, se negocian los cargos de refinación y tratamiento de los concentrados de cobre. En las tardes hay elegantes soirées en embajadas y en restaurantes fancy y en la noche, cenas donde el dress code para los hombres son el frac y la humita y el vestido largo para las mujeres. Y siempre, en cualquier ocasión, ya sea en pasillo o el lobby del hotel, tomando taxi o degustando scotch, siempre se habla de negocios.

La misma LME lo dice: “los representantes de toda la cadena de suministro se reúnen para discutir las tendencias actuales en los mercados de metales, qué esperar para el próximo año y establecer contactos con pares y colegas de la industria”.

¿El deal del año?

No todos la pasaron bien. “Duncan Wanblad, el CEO de Anglo American, está bien nervioso”, comentó un asistente que lo vio en el seminario de Financial Times de inicios de la semana. Se prevé que BHP vuelva a insistir en comprar parte de esa compañía, pero no le interesa todo, sino el negocio del cobre y acero. “Si nos es BHP, sería Glencore, pero también puede ocurrir que Anglo American se fusione con Vale”, dijo otro ejecutivo minero, quien señaló que pase lo pase viene un recorte, porque Anglo se quiere deshacer de sus operaciones de diamantes (De Beers, que ya no es rentable) y carbón. Tal fue el nerviosismo que Duncan Wanblad tuvo que dar una conferencia de prensa virtual y enfatizar que “no es inevitable” que esta empresa sea objeto de una compra hostil.

¿Qué tiene Anglo que la hace tan valiosa? El 50% de sus activos son cobre y tiene minas de gran potencial: Los Bronces y Collahuasi en Chile y Quillaveco en Perú.

Caen cargos de fundición y refinación

China tiene intranquilos a todos aquellos que están en el negocio de los metales, en especial del cobre. Y es con el 50% de la capacidad de fundición del mundo y buena parte del consumo de metales, las medidas del Banco Central de China de apuntalar la economía supusieron un respiro, pero es un hecho que ese país tiene demasiada capacidad instalada en fundiciones y refinerías de cobre y eso sí impacta en los complejos de Europa, Indonesia y Estados Unidos y a gigantes del arte de fundir como Boliden, Aurubis y Atlantic Copper, entre otros.

Por eso, entre cerrar fundiciones -¿les suena parecido a Huachipato?- las usinas chinas prefieren disminuir los cargos de tratamiento para fusión (TC) y refinación (RC). ¡Y vaya que los bajaron! “Si antes éstos cargos estaban en niveles de US$ 100 o de US$ 90 la tonelada, ahora se sitúan en US$ 20 a US$ 30”, explicó un negociador.

¿Cuánto subirá el cobre?

“Chile es el único país del mundo en que para referirse al precio del cobre se usa la libra como unidad de medida”. Hoy está en niveles de US$ 10.000 por tonelada, pero los mineros están atentos a nuevas alzas de precio. “Con niveles de US$ 14.000 o más la tonelada tienes la señal de mercado para realizar inversiones, que siempre en la minería cuprífera son cuantiosas”, señaló.

Por el lado de la demanda, en el seminario de Goldman Sachs se habló de que el consumo de cobre se situará en 3% en China, 5% en Estados Unidos y en Europa está entre 1% y 1,5% durante 2025.

En ese evento participaron Jonathan Price, CEO de Teck; Iván Arriagada, presidente de Antofagasta Minerals; Kathleen L.​​ Quirk, CEO de Freeport Mc Moran y Máximo Pacheco, chairman de Codelco y lo curioso es que todas las empresas que representaban tenían activos en Chile y, en el caso de Freeport y Antofagasta, con proyectos nuevos: la expansión de El Abra en la primera de estas empresas y de Nueva Centinela en la minera de los Luksic.

Pero, reflexionó un CEO de una gran minera, en el mundo hay escasez de cobre y como no hay dónde sacarlo, muchas grandes compañías ven opciones de comprar activos que puedan escalar y subir en producción rápídamente. Por eso, alianzas como la de BHP con Lundin Mining en la frontera chileno-argentina es algo que vendrá con fuerza.

Premios por el concentrado

Otro negocio que se cierra entre evento y evento de la LME Week es aquel sobre los “premios” de los cátodos. En el caso de Codelco, se mantienen este año en US$ 230 por tonelada para las usinas de Europa y US$ 90 por tonelada en China, niveles casi iguales que en 2023.

Faltan mineros

Un tema que rondó en la London Week fue cómo atraer talento a la minería.

Si bien en Chile la minería goza de apoyo social -las distintas mediciones son consistentes en mostrar que sobre el 80% de los consultados valora la actividad- esto es una rareza en el mundo en general y en Latinoamérica en particular. Y que la actividad sea considerada valiosa es la primera etapa para atraer talento a ella. De eso habló Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, en el Grupo de Trabajo de Comunicaciones del ICMM durante el Responsible Mining Leadership Forum. Villarino destacó que en Chile, la minería lidera el evaluación de la confianza, tanto entre los consumidores y colaboradores. Y en ambos grupos, clave en esta percepción es la comunicación clara, que es el más atributo determinante en un evaluación positiva para todos sectores productivos.