Minera El Abra ingresa a evaluación ambiental proyecto clave para su expansión por US$ 741 millones

Minera El Abra, filial de Freeport-McMoRan, presentó este miércoles ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Modificación Pila de Lixiviación Sulfolix”, iniciativa clave para los planes de expansión de la minera.

El proyecto considera una inversión estimada de US$ 741 millones, y permitirá hacer frente a las necesidades de corto plazo de la operación minera, ampliando la pila permanente de lixiviación y optimizando la recuperación de cobre.

El proyecto que se somete a tramitación no modifica la tasa de extracción, tasa de producción, ni fuente y caudal de extracción de agua, manteniendo además la vida útil de la operación hasta 2029.

La fase de construcción se estima tomará cerca de 30 meses desde la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental favorable, periodo durante el cual aproximadamente 630 personas trabajarán en su desarrollo.

De acuerdo a un comunidaco de la empresa, "la compañía continúa trabajando en el desarrollo de un proyecto de expansión de El Abra para seguir operando más allá de 2029, el cual considera, entre otras, la construcción y operación de una planta concentradora y una desaladora. Se espera que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto sea presentado a evaluación a fines de 2025".

En julio, Freeport McMoran anunció la expansión de la faena El Abra en Chile, donde invertirá US$ 7.500 millones para extender la vida útil de esta operación, donde posee el 51% y el restante 49% está en manos de Codelco. Se trata de la mayor inversión tras Quebrada Blanca 2 de Teck, que empezó con US$ 5.000 millones de gasto en capital y terminó costando US$ 8.200 millones.

Ante el proyecto ingresado hoy al SEIA, Mario Larenas, country manager de Freeport-McMoRan en Chile, sostuvo: "Estamos dando un paso muy significativo con el ingreso al SEIA de este proyecto, que no sólo nos permitirá optimizar la operación, sino que nos permitirá seguir trabajando en diseñar el mejor proyecto para continuar produciendo más allá de 2029”.

Cabe destacar que el proyecto busca modificar el diseño de la pila de lixiviación permanente del Proyecto Sulfolix, aprobado ambientalmente mediante Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°114 del año 2008.