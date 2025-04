Nuevo paso para Codelco-SQM: Comisión Chilena de Energía Nuclear autoriza aumento en cuota de producción de litio

Según explicaron ambas compañías, el alza de la cuota no implica más extracción de salmuera ni un incremento en el uso de agua continental.

Luego de que la Fiscalía Nacional Económica diera su luz verde al acuerdo Codelco-SQM, este lunes el pacto volvió a sortear una valla: la autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) para que SQM pueda ampliar en 300.000 toneladas la cuota de producción de carbonato de litio equivalente durante el periodo del contrato con Corfo, sin extracción adicional.

Según detallaron ambas empresas a través de un comunicado, "el aumento en la cuota de la producción de litio se realizará mediante mejoras en la eficiencia del proceso, la adopción de nuevas tecnologías y la optimización de las operaciones y no implica más extracción de salmuera ni un incremento en el uso de agua continental".

La autorización, entregada mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 2483/2025 (“Autorización 2025”), modifica y actualiza la otorgada en 2018 (No. 2287/2018). Dicha autorización establece que, si SQM no materializa el Acuerdo de Asociación con Codelco antes del 31 de diciembre de 2025, la cuota máxima a extraer de litio se reducirá en 300.000 toneladas de LCE para el periodo que reste hasta el 31 de diciembre de 2030.

La aprobación de la CChEn forma parte de las llamadas "condiciones previas" que debe cumplir la alianza para poder materializarse. Aún queda pendiente la autorización del organismo de libre competencia de China; la aprobación y firma de los contratos de Corfo y su toma de razón por parte de la Contraloría General de la República; la firma del contrato offtake de potasio; la consulta indígena de Corfo; la aprobación de la reorganización de SQM Salar por parte de Corea del Sur; el requerimiento de Tianqi ante la Corte de Apelaciones; y la junta para aprobar la fusión entre SQM Salar y Minera Tarar, que se dará al cierre del acuerdo.