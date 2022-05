Pacheco a trabajadores de Codelco: "Hoy tenemos la oportunidad de renovar y fortalecer la alianza estratégica"

Desde La Serena, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) -organización que agrupa a 26 sindicatos de Codelco- inauguró anoche su 72 Congreso Nacional, el que contó con la asistencia del presidente ejecutivo de la estatal, Octavio Araneda, y el presidente del directorio, Máximo Pacheco.



La cita se da en una atmósfera de diversos cambios. No solo por el regreso hace poco más de un mes de Pacheco a la Corporación, sino también porque el 25 de abril -en sesión extraordinaria- se reestructuró sorpresivamente la mesa directiva de la FTC, quedando Amador Pantoja al frente de la organización en reemplazo de Patricio Elgueta quien salió reclamando que "no existen argumentos técnicos ni sindicales" para su destitución.



Todo esto habría ocurrido una vez terminada la votación de la quina que debe analizar La Moneda para elegir el nombre para el directorio.



Fue Pacheco quien dedicó unas palabras a los trabajadores. Recordando a dirigentes como el histórico Raimundo Espinoza, aludiendo que con ellos construyó una relación de confianza que lo hizo crecer como ejecutivo y persona, el exministro aseguró que en 28 años han pasado muchas cosas, que Codelco no es la misma y que él tampoco es el mismo.



Sin embargo, hay dos cosas que siguen intactas: "Codelco sigue siendo la empresa más importante de Chile y yo sigo siendo una persona de diálogo que cree que conversando se puede llegar harto más lejos que a los puñetes".



Pacheco fue enfático en su discurso: "Sigo creyendo en el sindicalismo y en la importancia de tener siempre una contraparte sindical potente y preparada".



En esa línea, el presidente del directorio de Codelco recalcó que "hoy tenemos la oportunidad de renovar y fortalecer la alianza estratégica, de la que me siento parte desde su origen". Según explicó, en 1993, cuando era vicepresidente de operaciones de Codelco, trabajaron ocho meses con los dirigentes sindicales de la época para construir un pacto que -aseguró- "dio muchos frutos y que ahora puede revitalizarse atendiendo las nuevas condiciones industriales, económicas y sociales que tenemos".



"Si Chile se puso los pantalones largos en el siglo XX con la nacionalización del cobre, ahora, en pleno siglo XXI, debemos trabajar juntos para hacer más grande a nuestra Codelco, ahora con exigencias mucho mayores en la forma en que protegemos el medio ambiente, en la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno y en la forma en que aprovechamos al máximo nuestros recursos, todo con un profundo sentido chileno, nacional y patriótico", lanzó.



En esto, admitió que las empresas exitosas hoy se definen por el tipo de relaciones que mantienen con sus proveedores, comunidades, trabajadores y dirigentes sindicales. Añadió que esto se hace aún más crítico en el caso de una empresa como Codelco por su condición estatal, por su aporte al progreso social del país y por la referencia que significa para el resto de las industrias.



Pacheco recordó algunas prioridades que tienen por delante. Entre ellas, mantener la producción en 1.700.000 toneladas y un costo en el segundo cuartil de costos; fortalecer el balance financiero de acuerdo a lo que han definido los Ministerios de hacienda y Minería; y ejecutar los proyectos estructurales en plazo y presupuesto.



Las sillas vacías de los trabajadores en el directorio

En su discurso, no eludió la ausencia de representación sindical en el directorio que se ha extendido por años. "En los últimos años, el sillón del directorio reservado para los trabajadores en el directorio ha estado vacío. Cuesta creer que haya pasado esto. Y no creo que en esta sala haya alguien que dude respecto del daño que esto nos ha provocado como Corporación", sostuvo, agregando que confía en que esto se repare pronto a través de la decisión que tomará el Presidente de la República.



Y sentenció: "Necesitamos que los trabajadores y trabajadoras contribuyan en la mesa con ideas y propuestas. Necesitamos que sus preocupaciones, inquietudes y aspiraciones sean parte de nuestro quehacer".