Polaca KGHM vende a grupo minero Las Cenizas uno de sus yacimientos en Chile

A un año del inicio del proceso de venta de activos mineros pertenecientes a KGHM, el que involucró la mina Franke en Chile y la mina Carlota en la parte occidental de Estados Unidos, recientemente se logró cerrar el primer proceso. Esto, según reveló la minera polaca en su último informe consolidado del primer trimestre de 2022.

Según reconoció la minera en el informe de 78 páginas, las subsidiarias de KGHM International Ltd., es decir, Franke Holdings Ltd. y Centenario Holdings Ltd., firmaron el 26 de abril un acuerdo para vender el 100% de las acciones de la Sociedad Contractual Minera Franke -propietaria de la mina Franke en Chile- a Minera Las Cenizas S.A.

El precio de compra inicial negociado, detalló, es de US$ 25 millones. Así, la minera se desprendió hasta el momento de una de sus minas en Chile para optimizar sus activos, ya que -según comentaron fuentes al momento de conocerse las intenciones de la polaca- la venta apuntaba precisamente a sus activos pequeños y con poca producción.

La mina Franke es un yacimiento de cobre en producción, ubicado al sur de la Región de Antofagasta, en la comuna de Taltal. Esta faena era parte de los activos en Chile de la canadiense Quadra FNX, firma que los polacos adquirieron en 2012.

De acuerdo a lo consignado por el Consejo Minero, el inicio de su operación data de octubre de 2009, alcanzando las 10.748 toneladas de cobre fino aproximadamente en cuanto a la producción 2021. Además, a diciembre del año pasado, se registran 406 trabajadores propios y 296 contratistas.

El Grupo Minero Las Cenizas corresponde a una empresa de la mediana minería. Sus yacimientos, plantas, recursos y reservas de mineral están en las localidades de Cabildo (V Región de Valparaíso) y Taltal (II Región de Antofagasta). De acuerdo a información disponible en su sitio web, la producción de cobre fino supera las 33 mil toneladas al año, para lo cual se emplea sobre 700 personas contratadas en forma directa y a más de 1.200 trabajadores a través de empresas colaboradoras.

En la revista del Grupo Minero Las Cenizas, donde se informa el hito, se señala en uno de los artículos que la compra de Franke "es una de las inversiones más relevantes de la compañía en el último tiempo, que implica la integración de 400 trabajadores a la gran familia Cenizas y un aumento significativo en la producción de cátodos de cobre".

En esa línea, el gerente general, Cristián Argandoña, explicó que sus activos mineros permitirán alcanzar mayores volúmenes de tratamiento y producción de cobre incorporándose sinérgicamente, en el momento preciso, a un proyecto que posibilitará a la compañía avanzar a su siguiente fase de crecimiento.

"Los desafíos que enfrentaremos serán variados para lograr la perfecta integración de esta nueva faena a la dinámica y cultura de Minera Las Cenizas", sostuvo.

El proceso de venta

En medio de los altos precios del mineral, el lunes 10 de mayo del año pasado diversos actores recibieron invitaciones para participar del proceso de venta. Se trató de invitaciones específicas a empresas potencialmente interesadas en la adquisición de activos mineros extranjeros.

En ese momento, fuentes comentaron a DF que el valor está en la planta de procesamiento y que los candidatos más idóneos para participar en este proceso serían los que tienen acceso a un yacimiento cerca, porque podrían alimentar esa unidad. Uno de los vecinos es precisamente el Grupo Minero Las Cenizas que tiene en la zona las minas de cobre Altamira y Las Luces.

En octubre del año pasado, también hubo movimientos internos respecto a Sierra Gorda, la que de forma continua se especula sobre su eventual venta. Eso sí, esta vez se trababa que las japonesas Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corp acordaron vender sus participaciones en Sierra Gorda a la australiana South32 Ltd.