SEA cierra 2025 con récord histórico de US$ 41.530 millones en proyectos aprobados : Energía y Minería representan el 70%
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) alcanzó su mayor cifra de inversión visada en un año calendario desde que se tiene registro. En total, la entidad dio luz verde a 356 iniciativas.
Noticias destacadas
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) cerró 2025 con el mayor monto de inversión aprobado en 32 años, es decir, desde 1993, cuando iniciaron los registros. En total, durante el año se dio luz verde a proyectos por US$ 41.530 millones, cifra que casi duplica la del año anterior y marca un alza de 92% respecto de 2024, consolidando un récord histórico para el sistema de evaluación ambiental.
Por sectores, Energía lideró ampliamente las aprobaciones, concentrando US$ 19.669 millones —equivalentes al 47,3% del total—, seguido por Minería con US$ 9.131 millones (21,9%). En conjunto, ambas industrias explicaron cerca del 70% de la inversión ambientalmente aprobada en el año.
A nivel regional, Antofagasta encabezó el ranking con US$ 11.874 millones, seguida por la Región Metropolitana (US$ 7.485 millones) y Atacama (US$ 6.804 millones).
La directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, destacó que estos resultados responden a un trabajo coordinado entre los organismos públicos y los titulares de proyectos. “Estos esfuerzos, junto con la modernización tecnológica sin precedentes que hemos iniciado, contribuyen a agilizar los procesos manteniendo un estándar alto de protección ambiental”, afirmó, subrayando además una ciudadanía “más informada y activa” en los procesos de participación.
En total, durante 2025 se aprobaron 356 proyectos, entre ellos iniciativas de gran escala, por sobre los US$ 2.000 millones. Según el SEA, este volumen de aprobaciones ha ido acompañado de una reducción de entre 20% y 30% en los plazos de evaluación de grandes proyectos, tendencia que el servicio espera profundizar con su Plan de Modernización Tecnológica para los próximos 15 años.
Los principales proyectos
