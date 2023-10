SEA de Atacama pone término anticipado a proyecto minero de US$ 250 millones

La dirección regional del SEA Región de Atacama, a cargo de Verónica Ossandón Pizarro, determinó el cese anticipado de la tramitación ambiental del proyecto minero que busca extender la vida útil de la faena La Farola en 19 años y que considera una inversión global de US$ 250 millones.

La decisión se adoptó considerando que "corresponde poner término anticipado al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto por cuanto falta información esencial, situación que hace imposible proseguir con la evaluación ambiental, siendo tal situación no susceptible de ser subsanada a través de Adenda que dé respuesta a una solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, toda vez que al no ser presentada en la DIA no es posible de aclarar, rectificar ni ampliar", señaló la autoridad.

En concreto, "existe una falta de información esencial" dado que no se identifican las comunidades cercanas al proyecto y tampoco "se evalúa el aporte del proyecto a la calidad del aire en los receptores humanos más cercanos (...) a fin de descartar el riesgo a la salud de las personas en una zona declarada saturada por MP10 en norma anual y diaria".

El proyecto continuidad operacional La Farola, de Minera Altair, considera el procesamiento de 15.000 toneladas día de mineral para obtener concentrados comerciales de cobre con contenido de oro. Así, se pretende dar continuidad operacional al yacimiento.

Abarca una superficie total de 234 hectáreas y se localiza en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, Región de Atacama. El proyecto considera una vida útil de 19 años y un mes y supone una inversión de US$ 250 millones.