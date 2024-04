SQM invertirá US$ 2.400 millones este año y 2025 con foco en expandir producción de litio en Chile y Australia

La minera no metálica SQM planea invertir US$ 2.400 millones en expandir principalmente su producción de litio en Chile y en Australia, aunque también destinará capital a aumentar la capacidad de las plantas de nitratos y yodo en Chile.

En la memoria de la compañía, se detalló que "nuestras inversiones o gastos de capital para 2024 podrían alcanzar alrededor de US$ 1.300 millones, principalmente relacionado con la expansión de la capacidad de hidróxido de litio en Chile y la construcción de una refinería de hidróxido de litio en Australia, y la capacidad de nitratos y yodo en Chile, así como el mantenimiento de nuestras instalaciones de producción con el fin de fortalecer nuestra capacidad para cumplir con nuestras metas de producción".

De esta manera, la firma -controlada por el grupo Pampa y en donde tiene un 20% la china Tianqi- espera que la capacidad instalada de carbonato de litio en nuestro país alcance aproximadamente 210.000 toneladas métricas durante 2024, mientras que continuará la ampliación de la producción de hidróxido de litio para llegar a 100.000 toneladas métricas en 2025.

"También continuaremos invirtiendo en la construcción de nuestro proyecto Mt. Holland, una refinería de hidróxido de litio en Australia Occidental, y completaremos la adquisición de la planta de producción de hidróxido de litio en China para producir a partir de sulfato de litio", informó la compañía.

La firma inició en 2023 un proceso de negociación con Codelco, firmando con la cuprera estatal un Memorándum de Entendimiento (MoU, en sus siglas en inglés) que extiende el permiso para extraer litio del Salar de Atacama hasta el 2060 y además aumenta la cuota de producción a 300.000 toneladas anuales.

"Esperamos que nuestras inversiones para el período 2024-2025 alcancen aproximadamente US$ 2.400 millones, incluido el mantenimiento", reseñó la empresa en su memoria.

En los próximos 24 meses, la compañía no metálica chilena desembolsará US$ 340 millones en Mount Holland, en Australia Occidental y otros US$ 700 millones en la ampliación de la capacidad de nitratos y yodo.

"SQM estima que es el principal productor mundial de litio, yodo y nitrato de potasio", dijo la empresa en su reseña del ejercicio 2023.