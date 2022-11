SQM multiplica por 10 sus utilidades a septiembre y proyecta crecimiento de 40% en demanda del litio

La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) reportó al regulador utilidades por US$ 2.755,3 millones en los primeros nueve meses del año, lo que representa diez veces más de lo alcanzado hasta esta fecha en 2021.

En tanto, los ingresos de la compañía totalizaron US$ 7.557 millones,un crecimiento de un 326% en comparación al año pasado.

Ricardo Ramos, gerente general de la compañía, señaló que los volúmenes de venta del tercer trimestre fueron los más altos que la empresa ha reportado en su historia, a medida que los precios del litio continuaron subiendo. Con esto, destacó que la minera no metálica ha aportado US$ 3.600 millones a las arcas fiscales, "que incluye más de US$ 2.300 millones relacionados con la exitosa alianza público-privada con Corfo".

Ampliación del mercado

En un comunicado, el ejecutivo principal de SQM sostuvo que proyectan que la demanda por litio crecerá por sobre el 40% por sobre el año pasado, por lo que seguirán invirtiendo en nuevos proyectos.

Dicho eso, reveló que el directorio de la empresa aprobó este miércoles las primeras etapas para ampliar la capacidad de producción de hidróxido de litio en Chile, desde 40.000 toneladas métricas a 100.000 toneladas métricas.

La expansión "requerirá de una inversión de US$ 350 millones adicionales al gasto de capital previamente anunciado y debería estar en pleno funcionamiento para 2025", agregó.

Esto se suma a la compra de una nueva planta en China que anunció SQM en septiembre pasado, para producir hidróxido de litio a partir de sulfato de litio chileno.

"Ambos proyectos nos permitirán tener la flexibilidad para responder a las necesidades futuras del mercado y seguir agregando valor a la operación del Salar de Atacama", dijo Ramos.

Finalmente, el ejecutivo también remarcó las inversiones por más de US$ 1.500 millones que la firma realizara en su proyecto Salar Futuro, "que nos permitirán tener, aquí en Chile, la operación minera más sustentable del mundo. Las pruebas iniciales nos permiten ser optimistas".