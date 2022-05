Suprema rechaza recurso contra Dominga y futuro del proyecto queda en manos del Comité de Ministros

Un nuevo capítulo se escribió ayer en la extensa historia del polémico proyecto minero de Andes Iron -propiedad de las familias Délano y Garcés- que involucra una inversión de unos US$ 2.500 millones, y busca la extracción de hierro y cobre.

A poco más de un mes de que se diera a conocer un principio de acuerdo con un grupo de inversionistas chinos para traspasar el 100% de la propiedad de la iniciativa ubicada en La Higuera, Región de Coquimbo, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia, dictada en abril del año pasado por el Primer Tribunal Ambiental, al estimar que aún quedan instancias pendientes. Si bien el máximo tribunal dejó la causa en acuerdo a fines de 2021, se citó a una conciliación que no dio frutos, y se procedió a la redacción del fallo.

“Cada vez que el proyecto se ha sometido a instancias de evaluación técnica, ha recibido sendos pronunciamientos favorables”, dijo Andes Iron.

La resolución del organismo especializado, con sede en Antofagasta, retrotrajo la evaluación del proyecto, lo que en definitiva permitió que lograra su permiso ambiental en octubre.

Según se consigna en la sentencia de 45 páginas, la Tercera Sala de la Suprema estableció que, en esta etapa procesal, no proceden los recursos, al estar a la espera de la determinación que adopte el Consejo de Ministros.

Así, la Corte estimó que debe desechar los arbitrios deducidos, “toda vez que el devenir de estos autos ha determinado que no se está ante una sentencia definitiva que pueda ser revisable por esta Corte, pues la recurrida no establece una decisión final en el proceso de evaluación ambiental sobre que recae sino, al contrario, deja pendiente su resolución a la autoridad administrativa, razón por la cual -además- no se divisa agravio para los recurrentes reparable por la vía de la casación”.

La sentencia fue pronunciada por la Sala integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus. Sin embargo, no pasó desapercibido el voto en contra de Muñoz, quien fue del parecer de emitir pronunciamiento respecto a la procedencia de cada uno de los vicios de casación en la forma y de cada uno de los errores de derecho denunciados, tanto por los terceros coadyuvantes como independientes. Esto, “puesto que en el hecho, el rechazo de los medios de impugnación solamente han tenido por fundamento lo actuado por el Tribunal Ambiental”.

Los recursos de casación rechazados en la forma y en el fondo fueron deducidos en representación de Oceana Inc.; Javiera Espinoza; y José Zarricueta, Ernesto Fredes y Cristóbal Díaz de Valdés; así como el recurso de casación en el fondo presentado en representación de Marcela Rey y Andrew Fry.

Reacciones al fallo

Tras conocerse el fallo, Oceana dijo que esperaban que la Suprema le diera un corte al proyecto y lo rechazara definitivamente. Sin embargo, agregó, la Corte decidió no fallar al respecto, e indica que es el Comité de Ministros el que debe pronunciarse.

“Esperamos y confiamos en que el Comité de Ministros lo volverá a rechazar, ya que existen todas las bases científicas que indican que este proyecto tiene una deficiencia grave en su línea base, lo que ya ha sido ratificado por el propio Tribunal Ambiental de Antofagasta”, sostuvo.

Mientras, la Asociación Comunal de La Higuera y organizaciones sociales de la Región de Coquimbo indicaron en un comunicado que esta decisión ratifica que Dominga cumple ambientalmente y llamaron a “no seguir poniendo trabas”.

En tanto, en Andes Iron recibieron con satisfacción la sentencia que rechazó los recursos de reclamación presentados en contra del fallo emitido por el Primer Tribunal Ambiental, con lo cual éste queda -aseguraron- completamente a firme.

“Cada vez que el proyecto se ha sometido a instancias de evaluación técnica, ha recibido sendos pronunciamientos favorables”, dijeron en un comunicado. Agregaron que en la actualidad la iniciativa se encuentra aprobada, con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable y a la espera de poder dar inicio a su fase de construcción. Eso sí, está aún pendiente la ratificación de la RCA por parte del Comité de Ministros.

