Acción de HP se dispara tras informar primer alza en ventas de PC en dos años y favorables proyecciones por IA

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

HP registró el mayor salto desde su separación en 2015 de su empresa hermana Hewlett Packard Enterprise después de informar su primer aumento en las ventas de Computadores Personales (PC, sigla en inglés) en dos años, una esperada señal de repunte en el mercado.

Los ingresos de la unidad de computadoras de HP aumentaron 3% a US$ 8.430 millones en el segundo trimestre fiscal, en comparación con los US$ 8.280 millones esperados por los analistas. El negocio había ido disminuyendo desde mayo de 2022. El salto se debió a las ventas comerciales, que aumentaron 6% a US$ 6.240 millones. Las ventas al consumidor continuaron cayendo, con una baja de 3% a US$ 2.180 millones, dijo la compañía.

Fin de la crisis

El mercado de los PC había experimentado una caída histórica en los últimos dos años después de que muchos consumidores, empresas y escuelas compraran computadoras portátiles en los primeros meses de la pandemia. En el primer trimestre, los envíos aumentaron 1,5%, el primer aumento desde finales de 2021, dijo en abril el analista de la industria IDC. Los fabricantes de PC han tenido la esperanza de que esas cifras indiquen el fin de la crisis y que el crecimiento se acelere en 2024 con el lanzamiento de máquinas equipadas con una nueva versión del software Windows de Microsoft, así como hardware construido con chips para manejar herramientas de Inteligencia Artificial.

"Los resultados de PC comerciales del segundo trimestre de Hewlett Packard, mejores de lo previsto, alimentan la confianza para un saludable repunte de las ventas de PC en el segundo semestre", dijo Woo Jin Ho, analista de Bloomberg Intelligence.

Impulso IA

Las PC con IA, como las que HP presentó la semana pasada durante una conferencia de Microsoft, representarán alrededor del 10% de los envíos totales en la segunda mitad del año, dijo el director ejecutivo Enrique Lores en una entrevista. El impacto financiero será “mucho más relevante” en 2025 y 2026, ya que HP espera que la cifra aumente a aproximadamente 50% de los envíos tres años después del lanzamiento, añadió.

Las acciones subieron 17% a US$ 38,36 al cierre del jueves en Nueva York, la mayor subida en un solo día desde noviembre de 2015, cuando la Hewlett-Packard original se dividió en HP y HPE. La acción había ganado 9% este año hasta el cierre del miércoles, por debajo de su rival Dell Technologies, cuyo valor ha más que duplicado este año debido a su entusiasmo por sus servidores con capacidad de IA.