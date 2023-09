Amazon contratará a 250 mil trabajadores para esta temporada de ventas navideña y aumentará los salarios

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Amazon anunció que contratará a 250 mil empleados durante esta temporada de compras navideñas y aumentará el salario promedio del personal de logística a alrededor de US$ 20,50 la hora, mientras busca reclutar y retener trabajadores en medio de la escasez de mano de obra.

Las contrataciones incluirán trabajadores de tiempo completo, tiempo parcial y de temporada a tarifas que oscilarán entre US$ 17 y US$ 28 por hora, dependiendo de la ubicación, dijo la compañía este martes en una publicación de su blog. Algunos nuevos empleados serán elegibles para recibir bonificaciones que irán entre US$ 1.000 y US$ 3 mil.

La compañía con sede en Seattle generalmente aumenta la contratación en el otoño (boreal) para asegurarse de tener suficientes trabajadores para la crucial temporada de compras navideñas, comenzando con un anuncio que promociona aumentos salariales y planes de dotación de personal. Amazon dijo el año pasado que contrataría a 150 mil trabajadores. En 2019, la empresa se comprometió a contratar 200 mil empleados temporales.

Amazon es el segundo empleador privado más grande de EEUU, detrás de Walmart. La compañía empleaba a 1,46 millones de personas en todo el mundo a finales de junio. La mayoría de esas personas trabajan en la enorme división de logística de la empresa, principalmente en los almacenes que almacenan y empaquetan artículos.