Delta reduce a la mitad su previsión de ganancias por el debilitamiento de la demanda de viajes entre preocupaciones económicas

Delta Air Lines Inc. redujo sus expectativas de ganancias para el primer trimestre aproximadamente a la mitad debido al debilitamiento de la demanda de viajes, la última señal de que las preocupaciones económicas están presionando el gasto de los consumidores.

Las ganancias serán de entre 30 y 50 centavos por acción en el período, por debajo de una previsión anterior de hasta US$ 1, dijo la aerolínea en un comunicado. Delta también redujo su previsión de crecimiento de los ingresos para reflejar una reducción de US$ 500 millones, y del margen operativo.

La perspectiva reducida marca un cambio radical con respecto al comienzo del año, cuando el CEO de Delta, Ed Bastian, anunció un entorno de demanda estable. El lunes, la aerolínea citó la volatilidad económica y las preocupaciones sobre la seguridad de los vuelos que han pesado sobre la industria estadounidense en las últimas semanas.

Las acciones de Delta cayeron un 11% en las primeras operaciones antes de la apertura de los mercados en Nueva York el martes, arrastrando a la baja las acciones de United Airlines Holdings Inc., American Airlines Group Inc. y Southwest Airlines Co. Eso fue después de que las acciones de Delta terminaran las operaciones regulares el lunes con una caída de aproximadamente el 17% este año.

Se esperaba que la aerolínea recortara sus previsiones, "pero la magnitud es más severa" de lo esperado, dijo la analista de Jefferies Sheila Kahyaoglu en una nota.

Delta y otras aerolíneas estadounidenses tienen previsto presentarse en una conferencia de JPMorgan en Nueva York el martes, que según los analistas podría dar lugar a nuevos recortes de previsiones.

"Estos acontecimientos exacerbaron un poco el impacto sobre nosotros", dijo. "No se trata sólo de empresas y consumidores, sino también de una cuestión de seguridad en nuestra industria. Sabemos que es seguro volar".

Menores ingresos

Alrededor de la mitad de la caída de ingresos de US$ 500 millones de Delta es probablemente transitoria de cara al segundo trimestre, dijo Bastian. La aerolínea ahora ve que los ingresos no aumentarán más del 4% con respecto al año anterior, en comparación con su previsión anterior de un aumento de hasta el 9%. Delta no cambió su perspectiva para todo el año, principalmente debido a una disminución en los precios del petróleo que se refina en combustible para aviones.

La aerolínea señaló una "reciente reducción en la confianza de los consumidores y las empresas causada por una mayor incertidumbre macroeconómica, que impulsa la debilidad de la demanda interna". Los segmentos premium e internacional se mantienen en línea con las expectativas anteriores, dijo Delta.

El recorte de la perspectiva es un cambio con respecto al tono optimista del último informe de ganancias de la compañía, cuando las acciones subieron más en cuatro años. "El equilibrio entre la oferta y la demanda es tan bueno como nunca antes, de cara a 2025", dijo Bastian en enero en una entrevista después de que la compañía informara ganancias que superaron las estimaciones de los analistas. "Tenemos una visibilidad bastante buena durante el primer trimestre y hasta la primavera".

Bastian dijo en la entrevista de la CNBC que las industrias aeroespacial y de defensa, automotriz, de medios de comunicación, de entretenimiento y de tecnología han reducido los viajes corporativos, seguido de una caída en las reservas de los consumidores. “Realmente creemos que se trata de un problema interno”, dijo. “Lo averiguaremos, por supuesto, a medida que pasen las semanas y se empiecen a decidir las políticas”.

La demanda en el mercado interno también se ha visto afectada por las tormentas invernales y la reducción de los viajes gubernamentales en medio de recortes de empleo generalizados, lo que ha contribuido a un “bache” económico en desarrollo que ha aumentado la incertidumbre de los consumidores y puede afectar las decisiones sobre el gasto discrecional, según un informe reciente del Deutsche Bank.