Ford incumple las expectativas de resultados y retira sus proyecciones para 2023 por el impacto de la huelga

Ford Motor dijo que no cumplió con las expectativas de ganancias del tercer trimestre, debido a mayores costos y menor calidad, un día después de haber logrado un acuerdo laboral a través de un contrato tentativo con United Auto Workers (UAW).

Con la huelga de seis semanas solucionada, pero a la espera de una votación los miembros del sindicato que ratifique el acuerdo, Ford retiró su pronóstico de ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos en un rango de US$ 11 mil millones a US$ 12 mil millones, que había presentado en julio. Su rival General Motors, que aún no ha llegado a un acuerdo con la UAW, también suspendió sus previsiones para 2023.

"Nos hemos visto afectados negativamente por la huelga y nuestros costos y calidad siguen siendo un lastre para nuestro negocio", dijo el director ejecutivo Jim Farley en una conferencia telefónica con analistas.

El paro del sindicato, que comenzó el 15 de septiembre, costó a la empresa US$ 100 millones en el tercer trimestre y un total de US$ 1.300 millones hasta ahora, dijo John Lawler, director financiero de Ford, en una rueda de prensa. El acuerdo de Ford con UAW supondrá entre US$ 850 y US$ 950 más por vehículo, dijo, lo que reducirá los márgenes entre 60 y 70 puntos básicos.

Resultados último trimestre

Las acciones de la empresa cayeron 4,4% en las operaciones posteriores al cierre del mercado, hasta los US$ 10,85 a las 17:24 en Nueva York. Las acciones cerraron el jueves con una subida de 3% en lo que va de año.

El fabricante de automóviles con sede en Dearborn, Michigan, obtuvo un beneficio ajustado por acción de US$ 0,39, por debajo de los US$ 0,47 que estimaban en promedio los analistas. Los ingresos de Ford en el tercer trimestre, de US$ 43.800 millones, fueron mejores que los US$ 41.000 millones que esperaba el mercado.