Ganancias anuales de trader de materias primas Cargill caen 43% desde anterior máximo histórico

Las ganancias anuales de Cargill se redujeron casi a la mitad en su último año fiscal, en medio de crecientes costos, el declive en el negocio de la carne y menores precios agrícolas.

La mayor empresa no listada en bolsa de Estados Unidos reportó ingresos netos de US$ 3.810 millones para el año que finalizó el 31 de mayo, frente a un récord de US$ 6.690 millones en el período anterior, según documentos vistos por Bloomberg.

Las ganancias se vieron afectadas por una caída en el negocio de carne de vacuno de Cargill, impactado por la menor oferta de ganado en Estados Unidos desde 2014, y un exceso de pollo que erosionó las ganancias.

Pero incluso con la caída de beneficios de 43%, siguió siendo el cuarto mejor año para el comerciante de cultivos. Los ingresos anuales de Cargill aumentaron 7,1% a un récord de US$ 176.700 millones. Sin embargo, un alza de 61% en los gastos por intereses junto con mayores costos de reestructuración, depreciación y otros gastos erosionaron la línea final del balance.

El incremento de los costos se produjo justo cuando las restricciones de la pandemia se estaban suavizando y los precios de los cultivos se estabilizaban tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Dado que el aumento de la oferta afecta los precios de materias primas como el maíz, la soja y el trigo, se espera que los comerciantes de cultivos, como Bunge y Archer-Daniels-Midland, registren ganancias anuales menores a los niveles récord observados en los últimos dos años. Aún así, deberían permanecer en niveles históricamente altos, según estimaciones de analistas compiladas por Bloomberg.