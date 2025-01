<p>JPMorgan eleva el salario de su director ejecutivo, Jamie Dimon, a US$ 39 millones tras obtener ganancias récord en 2024</p>

JPMorgan Chase & Co. elevó el salario de su director ejecutivo Jamie Dimon a US$ 39 millones en 2024, un año en el que el banco más grande de Estados Unidos batió su propio récord de ganancias anuales más altas en la historia de la banca estadounidense.

El directorio otorgó a Dimon un salario de US$ 1,5 millones y US$ 37,5 millones de compensaciones basadas en desempeño, según un documento regulatorio. Su salario ha aumentado 8,3% desde 2023, cuando ganó US$ 36 millones.

"Durante el año, bajo la dirección del Sr. Dimon, la firma continuó atendiendo a clientes y consumidores en un contexto macroeconómico global dinámico caracterizado por tensiones geopolíticas continuas e incertidumbre económica", dijo la junta en el documento.

Desempeño estelar

Dimon, de 68 años, ha dirigido JPMorgan durante casi dos décadas, convirtiéndolo en el banco más grande de Estados Unidos. La empresa obtuvo US$ 58.500 millones de beneficios el año pasado, período en el que las acciones subieron 41%.

La firma también dijo que, al igual que el año pasado, Dimon y su familia planean vender alrededor de 1 millón de acciones "con fines de diversificación financiera y planificación fiscal". El multimillonario director ejecutivo y su familia poseen actualmente aproximadamente 7,5 millones de acciones.

La sucesión

La cuestión de cuándo se jubilará Dimon y quién podría sucederlo ha rondado a JPMorgan durante años. Dimon recientemente abandonó una vieja broma de que faltaban cinco años para la jubilación, sin importar cuándo se le preguntara. La empresa cambió sus primeros puestos la semana pasada por segunda vez en un año.

"Como parte de su evaluación y determinación, la junta consideró el desarrollo continuo de altos ejecutivos por parte del Sr. Dimon para liderar hoy y el futuro", escribió el directorio en el documento.

JPMorgan es el segundo banco importante en anunciar la remuneración de los directores ejecutivos para 2024. Goldman Sachs Group otorgó a su CEO, David Solomon, US$ 39 millones, un aumento de 26% respecto al año anterior, y también le entregó a él y al presidente John Waldron premios de retención valorados en US$ 80 millones cada uno para incitarlos a quedarse.