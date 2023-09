Los incumplimientos en productos de wealth management fueron la gota que rebalsó el vaso en la crisis de Evergrande

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

China Evergrande Group espantó a los inversionistas internacionales, sacudió a los mercados financieros globales y dejó a miles de proveedores dando tumbos. Sin embargo, fue el hecho de que el desarrollador inmobiliario no pagó a los hogares que invirtieron en sus productos de wealth management lo que pudo haber sido la gota que colmó el vaso para las autoridades chinas.

Casi dos años después de que Evergrande incumpliera el pago de su deuda, su fundador y presidente multimillonario, Hui Ka Yan, está bajo control policial bajo sospecha de haber cometido delitos no especificados. El personal de la empresa de gestión patrimonial del grupo ha sido detenido. El hijo de Hui, Peter Xu, que alguna vez dirigió la unidad patrimonial de la empresa, también fue detenido, informaron los medios locales.

Las acciones se produjeron después de que la división de gestión de dinero de la compañía dijera que no podía realizar pagos en agosto sobre inversiones de clientes minoristas. Evergrande, como muchos otros desarrolladores inmobiliarios chinos, vendió productos de wealth management de alto rendimiento a inversionistas individuales para ayudar a financiar sus operaciones cuando otras vías de financiamiento se volvían más difíciles de aprovechar.

Ciudadanos, primero

Las detenciones son consistentes con la prioridad del gobierno chino de cuidar a los ciudadanos en lugar de a otras partes interesadas, como los tenedores de bonos extranjeros, en consonancia con el deseo del presidente Xi Jinping de evitar el malestar social y lograr la “prosperidad común”. También envían una señal a otros desarrolladores endeudados para que se concentren en terminar los apartamentos y pagar a los consumidores a quienes se les debe dinero.

“Como es poco probable que el sector inmobiliario proporcione un motor de crecimiento, un magnate inmobiliario prominente es un objetivo políticamente efectivo”, dijo Rana Mitter, profesora de política china en la Universidad de Oxford. "El Partido Comunista quiere demostrar que lo que considera un comportamiento empresarial antisocial será penalizado".

La unidad patrimonial de Evergrande tuvo problemas hace dos años, cuando una crisis de liquidez le impidió realizar pagos atrasados ​​de unos 40.000 millones de yuanes (US$ 5.500 millones) en productos de inversión, lo que provocó protestas y llevó a la empresa a ofrecer cantidades reducidas de efectivo o bienes inmuebles con descuento a cambio.

Denuncias llegan a puerto

Zhao -quien pidió ser identificada así, solo con el apellido, por razones de seguridad- fue una de esos inversionistas. En los últimos dos años había esperado pagos graduales. Después de instar a la policía a investigar decenas de veces sin éxito, su suerte finalmente cambió este mes cuando recibió un aviso de que su denuncia había sido reconocida.

Para su mayor sorpresa, la policía y autoridades relacionadas en la ciudad sureña de Shenzhen dijeron que trabajarán horas extras durante un feriado nacional de ocho días, que comienza el viernes, para lidiar con las pistas de decenas de miles de inversionistas minoristas. Rápidamente corrió la voz.

"Han pasado dos años y casi me he vuelto loca", dijo Zhao.

Pagos más pequeños

Para aquellos que optaron por recibir el reembolso en efectivo, la división de patrimonio de Evergrande prometió inicialmente devolver cuotas del 10% de su capital trimestralmente. Tres meses después, el plan se redujo a un pago mensual de 8.000 yuanes. Casi un año después, se redujo a 2.000 yuanes al mes y luego a unos 500 yuanes. Para una inversión de 100.000 yuanes, un reembolso total a ese ritmo llevaría casi 17 años.

Cuando vencía el último pago el 31 de agosto, no apareció nada en las cuentas de los clientes. Ese día, la división de gestión de dinero dijo que no podía realizar pagos debido a una crisis de liquidez y reveses en la venta de activos.

En los últimos dos años, los inversionistas minoristas fueron ignorados cuando buscaban reparación legal. La policía local les dijo a algunos que sus denuncias no podían presentarse de manera legal sin el consentimiento de las autoridades superiores, según varios inversores individuales que pidieron no ser identificados.

Ahora se les dice que pueden presentar quejas de varias maneras, desde en persona hasta en línea. El método más sencillo es enviar un mensaje de texto formateado. Muchos recibieron rápidamente avisos de que sus casos habían sido recibidos.

Policía pide pistas a inversionistas

La policía de Shenzhen, donde Evergrande tenía su sede durante su apogeo, pidió públicamente a mediados de septiembre a los inversionistas que proporcionaran pistas a las autoridades.

Fue también cuando aparecieron una serie de titulares sobre las acciones tomadas contra los ejecutivos de Evergrande. El 18 de septiembre, la policía dijo que recientemente detuvo a algunos miembros del personal de su unidad de gestión patrimonial. Una semana después, Caixin informó que el ex director ejecutivo Xia Haijun y el ex director financiero Pan Darong, quienes supervisaban negocios financieros, también estaban detenidos. El 28 de septiembre, Evergrande reconoció que Hui es sospechoso de delitos.

El segundo hijo de Hui, Xu, fue llevado con él, informó Yicai. Xu supervisó durante un tiempo Evergrande Financial Wealth Management Co., con sede en Shenzhen, según Yicai. Anteriormente, la policía de Shenzhen identificó a uno de los detenidos de la división de riqueza con el apellido Du. El director general de la unidad es Du Liang.

Reglas más duras

La participación de productos patrimoniales no regulados y fuera de balance ha sido un pararrayos para Evergrande, que tiene US$ 327.000 millones en pasivos. Dichas ofertas proporcionaron tasas de interés anualizadas de hasta el 13%, y las ganancias se utilizaron para reponer el capital de trabajo, informó Bloomberg anteriormente. La empresa incluso animó al personal a comprar los productos.

Los reguladores han estado endureciendo las reglas sobre los productos de gestión patrimonial y otras partes del sistema bancario paralelo de China durante años. Este mes, China inició una campaña contra la recaudación ilegal de fondos para proteger a los hogares. Li Yunze, quien en mayo se convirtió en jefe de la nueva Administración Nacional de Regulación Financiera de China, prometió en un discurso en septiembre abordar una serie de casos importantes para proteger los derechos e intereses de los consumidores.

Además de los productos patrimoniales emitidos por promotores, ha surgido tensión en ofertas similares vendidas por empresas fiduciarias.

Se estima que los prestamistas no bancarios que agrupan inversiones para instituciones e individuos ricos han vendido más de 2 billones de yuanes en productos vinculados a empresas inmobiliarias. En agosto, Zhongrong International Trust Co. no realizó pagos, lo que provocó protestas y señaló que los riesgos inmobiliarios se están extendiendo al sistema financiero de US$ 60 billones del país.

Para los clientes adinerados de Evergrande, junto con todos los demás a quienes el gigante inmobiliario caído les debe miles de millones, es probable que el camino hacia la recuperación sea largo. Sin embargo, Zhao es optimista. “Espero que todo esto termine pronto y pueda recuperar mi dinero”, dijo.