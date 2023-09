Multimillonario fundador de la inmobiliaria china Evergrande fue puesto bajo control de la policía

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hui Ka Yan, el multimillonario presidente de la asediada desarrolladora inmobiliaria China Evergrande Group, fue puesto bajo control policial, según personas con conocimiento del asunto. Hui fue detenido por la policía china a principios de mes y está siendo monitoreado en un lugar designado, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas.

No está claro por qué Hui está bajo la llamada vigilancia residencial, un tipo de acción policial que no llega a ser una detención o arresto formal y no significa que Hui será acusado de ningún delito. Aún así, la medida significa que no puede abandonar el lugar, reunirse o comunicarse con otras personas sin aprobación, según la Ley de Procedimiento Penal de China. Los pasaportes y documentos de identidad deben entregarse a la policía, pero el proceso no debe exceder los seis meses, según la ley.

La medida es la última señal de que la saga de la inmobiliaria más endeudada del mundo ha entrado en una nueva fase que involucra al sistema de justicia penal, después de que las autoridades a principios de este mes detuvieran a parte del personal de su unidad de gestión patrimonial y, según informes, dos exejecutivos también fueron detenidos. Se suma a las preguntas sobre el destino de Evergrande después de que los reveses en su plan de reestructuración en los últimos días agitaran los mercados financieros y aumentaran el riesgo de una liquidación.

Demasiado grande

"Es demasiado pronto para decir que Evergrande terminará en liquidación, pero ese riesgo claramente está aumentando", dijo Gary Ng, economista sénior de Natixis Asia. "Para el gobierno, esto demuestra que ningún desarrollador es demasiado grande para quebrar en China".

Para Hui, que controlaba una de las mayores fortunas del mundo cuando las acciones de Evergrande alcanzaron su punto máximo en 2017, el hecho es otro golpe en una notable caída en desgracia. Alguna vez considerado uno de los empresarios con mayores conexiones políticas en China, con ambiciones que iban desde los autos eléctricos hasta el fútbol, ​​el magnate ahora se ha convertido en la víctima más destacada de la represión del presidente Xi Jinping contra el exceso de deuda y la especulación inmobiliaria.

