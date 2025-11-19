Nvidia vuelve a superar expectativas y proyecta un fuerte cierre de año con ingresos totales por US$ 65 mil millones

Llegó uno de los momentos más esperados por el mercado: los resultados de la tecnológica Nvidia. La compañía liderada por Jesse Huang alcanzó los US$ 57 mil millones en ingresos y registró US$ 1,30 de ganancias por acción, ambos indicadores por sobre lo esperado por los analistas.

En cuanto al pronóstico de ventas para el cuarto trimestre (período en curso), la firma proyectó ingresos totales de US$ 65 mil millones, también por encima de la expectativa del mercado, que esperaba unos US$ 62 mil millones.

En las operaciones fuera de rueda, las acciones de la compañía tuvieron un alza de 3,6%.