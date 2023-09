Pasta de alta gama: Albert Adrià, el hermano de Ferran, lanza una línea de tagliatelle a US$ 25 la caja de 280 gramos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Probar la cocina de Albert Adrià solía ser un deseo de la lista de deseos.

El chef que dirigió la pastelería de El Bulli en España, el desaparecido restaurante que alguna vez gobernó el mundo, es también un genio innovador loco, que co-crea alimentos que realizan trucos de magia, como el caviar de naranja que parecía huevas de salmón pero era Realmente hecho de melón.

Ahora Adrià ofrece a los cocineros caseros del Reino Unido la oportunidad de ver su creatividad en acción. Ha creado una nueva marca de pasta, Atavi, en colaboración con el gigante de la comida italiana Barilla.

El lanzamiento inaugural consta de tres pastas, todas tagliatelle, en sabores poco convencionales: masa madre, ahumada y umami. La oportunidad no es barata: una caja de 280 gramos cuesta 20 libras (US$24,78). Los tallarines ahumados cuestan 22 libras.

El sitio web dice que una caja sirve para cuatro personas; En mi experiencia de prueba, dos, tal vez tres, están más cerca.

El producto se encuentra en la gama alta de la categoría de pasta envasada, que cada vez es más cara, y no sólo por factores como las condiciones climáticas. Hace un par de años, “la idea de una caja de pasta de US$ 5 les pareció extravagante a algunas personas”, dijo a principios de este año el podcaster de Sporkful, Dan Pashman. “Eso ya no sucede”. El precio refleja el trabajo que requiere mucho tiempo para hacer la pasta a mano, dice Ilaria Pietrogrande, directora de marketing de Atavi. Se necesitan más de 40 horas para producir el sabor umami, afirma. La pasta de Adrià salió a la venta online únicamente en el Reino Unido a principios de septiembre. Atavi está tratando de ponerlo en los estantes de las tiendas minoristas antes de la temporada navideña, cuando podría ser una buena compra espontánea para los compradores que buscan regalos o ingredientes para cenar en los comedores de Harrods o Selfridges.