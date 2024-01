Resultados de Morgan Stanley decepcionan en el cuarto trimestre, arrastrados por su unidad de trading de acciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los traders de Morgan Stanley volvieron a quedarse cortos, arrastrando a la baja las ganancias de la empresa, mientras que el negocio patrimonial de la empresa superó las expectativas.

Los ingresos del negocio de comercialización de renta fija tuvieron pocos cambios respecto al año anterior, decepcionando a los analistas que esperaban un aumento. Mientras tanto, los ingresos netos de la unidad de patrimonio ascendieron a US$ 6.650 millones, cifra superior a las expectativas de los analistas de US$ 6.400 millones. Ese negocio se ha visto favorecido por tasas de interés más altas que han ayudado a impulsar los ingresos netos por intereses.

"Existe una gran confianza en las perspectivas macroeconómicas", dijo en una entrevista la directora financiera, Sharon Yeshaya, y añadió que la empresa está "reafirmando todos nuestros objetivos financieros".

Las acciones de Morgan Stanley cayeron 3% a US$ 87 en las primeras operaciones de Nueva York. El año pasado, subieron casi 10%, en comparación con una caída de casi 5% del índice bancario KBW.

Detalles de resultados

Aunque superaron las estimaciones de los analistas, los nuevos activos netos en la unidad de patrimonio se mantuvieron por debajo de los US$ 50 mil millones por segundo trimestre consecutivo. Ese ritmo dejaría a Morgan Stanley por debajo del objetivo de más de US$ 300 mil millones al año que ha buscado para hacer crecer el negocio.

"Siempre hemos dicho que sería desigual", dijo Yeshaya. "Lo más interesante para mí es que los nuevos activos netos provienen de nuevos clientes".

A pesar de la desaceleración de los últimos seis meses, Yeshaya señaló que las entradas de activos se encontraban en el extremo superior del rango que el banco había detallado a principios de 2023.

El negocio de negociación de renta fija registró ingresos por US$ 1.430 millones, frente a estimaciones de US$ 1.480 millones. En acciones, los ingresos totalizaron US$ 2.200 millones, frente al pronóstico de US$ 2.260 millones de los analistas.

Los honorarios por asesoramiento sobre acuerdos ascendieron a US$ 702 millones, en comparación con las estimaciones de US$ 535 millones. Los ingresos por suscripción de acciones se mantuvieron moderados en US$ 225 millones. Yeshaya señaló los ingresos por asesoría del trimestre como una señal de una mejora en la actividad de negociación que fluirá durante el resto del año.

Los inversores están centrando su atención en una reactivación de las operaciones clave de Wall Street después de que un período de rápido aumento de las tasas impulsó las ganancias de los grandes bancos con un aumento de los ingresos netos por intereses. Los mayores bancos estadounidenses se turnaron la semana pasada para advertir sobre el futuro de su mayor fuente de ingresos, y Wells Fargo predijo una caída de 9% en esa métrica clave este año.

Mientras la Reserva Federal señala que está cerca de su tasa máxima y los banqueros alardean de una demanda reprimida de fusiones y mercados más propicios, se han afianzado las esperanzas de una reactivación de la banca de inversión.

Nueva etapa

Este mes marca el comienzo de una nueva era en Morgan Stanley después de que Ted Pick asumiera el cargo del antiguo director ejecutivo James Gorman. Toma el mando de una empresa que se ha redefinido a sí misma durante la última década, pero que ahora enfrenta más escepticismo por parte de los analistas sobre su capacidad para seguir creciendo más rápido que sus competidores.