Temu se lanza a competir con Amazon ofreciendo controles compatibles con su Fire TV desde US$ 4

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Temu, enfrascado en una feroz rivalidad con Amazon, está apuntando a una de las líneas de productos más populares del gigante del comercio electrónico: su dispositivo de streaming Fire TV.

Temu vende controles remotos activados por Alexa que son compatibles con el Fire TV Stick de Amazon por apenas US$ 4. Versiones genéricas similares cuestan alrededor de US$ 10 en Amazon, mientras que el repuesto original de Fire TV cuesta alrededor de US$ 25.

Desde su aparición en 2022, Temu ha desafiado las garantías de entrega rápida de Amazon ofreciendo grandes descuentos a los compradores dispuestos a esperar aproximadamente una semana para recibir sus pedidos.

Los controles remotos de imitación de Fire TV se están vendiendo rápidamente, según el sitio de Temu, que otorgó la insignia de "más vendido" a un producto descrito como un "control remoto de voz de Alexa de reemplazo" que es compatible con dispositivos de transmisión de Fire TV.

Los clientes de Temu compraron más de 75 mil unidades del producto, que obtuvo una calificación de 4,6 estrellas entre miles de reseñas. Muchos de los clientes dijeron que el reemplazo era igual a los originales. Los dispositivos son proporcionados por una empresa con sede en China llamada "Cilcone", según el sitio web.

"Los productos son vendidos por nuestros vendedores independientes", dijo un portavoz de Temu en un comunicado. "Productos similares están ampliamente disponibles en varios mercados en línea". Un vocero de Amazon dijo que la compañía está investigando la situación.

En agosto, la empresa matriz de Temu, PDD Holdings , asustó a los inversores después de advertir que el crecimiento de los ingresos se desacelerará a medida que lucha contra rivales que apuntan a los consumidores chinos preocupados por su presupuesto. Los desafíos internos están haciendo que PDD dependa más de mercados extranjeros como Estados Unidos, donde Temu está estableciendo su propia operación de entrega y cortejando activamente a los vendedores de Amazon.