Walt Disney destituye al presidente de Marvel luego de diversos roces con el CEO de la compañía

Isaac "Ike" Perlmutter, el multimillonario que vendió Marvel a Disney en 2009 y se había enfrentado con el presidente ejecutivo de la compañía, Bob Iger, fue despedido cuando el grupo de entretenimiento se embarca en un plan para recortar miles de empleos.

La venta de Marvel por US$ 4 mil millones fue transformadora para Disney, que la ha convertido en una de las franquicias más envidiables en la historia del entretenimiento, con éxitos de taquilla como Los Vengadores y Iron Man. Pero también se consideraba difícil trabajar con él, lo que generó disputas con Iger y otros ejecutivos de Disney, dijeron ejecutivos actuales y anteriores.

Durante el año pasado, también usó su importante participación accionaria para respaldar un esfuerzo del inversionista activista Nelson Peltz para obtener un asiento en el directorio de Disney, lo que lo puso en conflicto con Iger, quien se resistió a la presión.

Peltz dio marcha atrás en febrero después de que Iger anunciara planes para reducir costos y eventualmente restablecer el pago de dividendos, que se había suspendido durante el brote de Covid-19.

Una relación conflictiva

Iger ha tenido una relación tensa con Perlmutter. En 2015, Iger reorganizó Marvel para permitir que el productor de cine Kevin Feige reportara al jefe del estudio de Disney en lugar del presidente de Marvel, una medida que se dice indignó a Perlmutter.

Esa reorganización también dejó a Perlmutter con un papel más pequeño como presidente de Marvel Entertainment, una unidad con unos pocos cientos de empleados que supervisan la publicación de cómics y los productos de consumo.

La división de cómics ahora será supervisada por el grupo Disney Entertainment, mientras que los productos de consumo se incorporarán a otra unidad como parte de una reestructuración. Otros ejecutivos de Marvel también están perdiendo sus trabajos.

En febrero, Iger le dijo a CNBC que Perlmutter había tenido “la intención de despedir” a Feige en ese momento. Después de que Iger intervino para bloquear el movimiento, Perlmutter "no estaba contento con eso", dijo Iger, y agregó: "Creo que la infelicidad existe hoy".

Como presidente de Marvel, Feige ha supervisado el lanzamiento de algunas de las películas más taquilleras de todos los tiempos, incluidas Avengers: Endgame y Black Panther.

Esta semana, Iger inició el proceso de eliminar unos 7 mil puestos de trabajo en la empresa en un esfuerzo por ahorrar unos US$ 5.500 millones. Desde su regreso como director ejecutivo de Disney, ha enfatizado la necesidad de alcanzar la rentabilidad en sus operaciones de transmisión para el próximo año. Ha dicho que planea recortar US$ 3 mil millones de los presupuestos de contenido y US$ 2.5 mil millones en otros costos.

En un libro de 2019 sobre su mandato en Disney, Iger describió a Perlmutter como "un personaje legendario, duro y solitario" y con la reputación de ser "extremadamente penoso". Pero aunque reconoció tener "desacuerdos" con Perlmutter, "respetaba de dónde había venido en su vida".

Perlmutter, quien hizo una fortuna como inversionista en activos en dificultades, comenzó a trabajar con Marvel a mediados de la década de 1990, cuando controlaba Toy Biz, una compañía que poseía la licencia exclusiva para producir juguetes basados ​​en los personajes de Marvel.

Después de que el grupo se declarara en bancarrota, Perlmutter se aferró de Carl Icahn y otros inversores para hacerse con el control de Marvel.