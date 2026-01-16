El mercado vuelve a mirar a WOM: JPMorgan retoma cobertura y gestora Oppenheimer ve oportunidad de inversión
Instituciones financieras toman nota de la mejor situación de la telco chilena y algunas incluso recomiendan sus bonos con vencimiento a 2031.
Luego de superar el Capítulo 11 en Estados Unidos, en marzo de 2025, de acuerdo al mercado, WOM ha ido repuntando.
Tras un período de graves dificultades financieras entre 2023 y principios de 2024, la empresa de telecomunicaciones chilena recurrió a los tribunales en Delaware en abril de ese año. Fue gracias al plan propuesto por los bonistas ad hoc de la empresa -entre los que se encuentran BlackRock, Amundi, Man GLG y Moneda-, su inversión de US$ 500 millones en dinero nuevo y la reestructuración integral de su balance, lo que llevó a la telco a ver la luz al final del túnel.
A casi un año del cierre de este proceso concursal, el mercado le volvió a dar una oportunidad.
Ahora, JPMorgan reinició la cobertura de WOM después de dejarla de lado cuando la firma se acogió a la Ley de Quiebras de EEUU y comenzó a seguir sus bonos a 2031 con una recomendación neutral.
“En nuestra opinión, WOM se encuentra infravalorada, gracias a una liquidez adecuada, mejores resultados y una mayor generación de efectivo”, sostuvo Oppenheimer & Co.
Esto, luego de que WOM -según explicó el banco en un informe- emergiera de su Capítulo 11 con un balance simplificado y desapalancado, volviera a reportar resultados positivos y registrara un crecimiento de clientes postpago móviles y de Ingreso Promedio por Cliente (ARPU), lo que ha impulsado mejoras en sus ingresos y Ebitda.
“Los bonos de WOM han tenido un buen rendimiento en los últimos dos meses, subiendo US$ 3 hasta los US$ 99, pero siguen cotizando a un precio elevado en comparación con TMT (el sector de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones) y otras empresas con calificaciones similares, con un rendimiento al vencimiento del 12,2%, lo que refleja el difícil entorno operativo, las elevadas necesidades de inversión en capital y una flexibilidad financiera más limitada”, sostuvo el informe del banco estadounidense.
Más optimista es Oppenheimer & Co. quien vio aún más potencial de inversión en el bono de WOM a 2031 y lo nombró entre los top 10 de bonos recomendados para el año 2026. “En nuestra opinión, ahora WOM (y otros dos bonos) se encuentran infravalorados, gracias a una liquidez adecuada, mejores resultados y una mayor generación de efectivo”, indicó la institución financiera. Dicho esto, concluyó que “vemos un potencial alcista para los bonos WOM 31’ dado un rendimiento de aproximadamente el 12%, lo que mejora la calidad crediticia y se beneficia de la posible consolidación del mercado”.
