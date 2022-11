Ingresos de WOM crecen 3,2% en el tercer trimestre impulsados por la entrada de nuevos clientes

La entrada de nuevos clientes entre julio y septiembre impulsaron los ingresos de WOM, la compañía ligada al fondo de inversión Novator Partners. Ayer la firma envió un comunicado de prensa en que expresó que en el tercer trimestre registró ventas por $ 163.500 millones, 3,2% más que en el mismo período de 2021, cuando anotó $ 158.356 millones.

En su séptimo año de operación en Chile, WOM afirma que al cierre de septiembre contaba con 7,6 millones de clientes. En la línea del Ebitda (Beneficios antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización, sigla en inglés), en el tercer trimestre la compañía percibió $ 54.550 millones, un crecimiento de 8,7% en comparación con los mismos meses del año anterior.

“Estos resultados reflejan no sólo una operación a nivel comercial y financiero que crece sostenidamente en el tiempo, sino también nuestro compromiso de continuar reduciendo la brecha digital, para que todos puedan disfrutar de los beneficios de la tecnología”, dijo el director de Finanzas (CFO) de WOM, Álvaro Araya. En ese sentido, Novator destacó que en los últimos 12 meses han invertido US$ 230 millones para impulsar el despliegue de la tecnología 5G.

"Gracias a la ambiciosa inversión realizada para desplegar la mayor red 5G de Chile y fortalecer la red 4G, WOM ha marcado un precedente en el país, siendo el operador que está desplegando más antenas a nivel nacional y la única compañía en la historia del país en desarrollar infraestructura en simultáneo en tres frecuencias (700 MHz, AWS y 3,5 GHz), inversiones que siempre tienen como foco poder brindar la mejor señal a nuestros clientes”, añadió Araya.

Durante octubre, la compañía completó una recompra de sus bonos emitidos bajo la regulación 144A-RegS por US$ 285 millones, que junto a otra recompra de US$ 15 millones en julio, le permitió reducir su deuda en US$ 300 millones.