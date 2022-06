InterNexa de la colombiana ISA: “Estamos trabajando fuertemente para modernizar las redes ante la llegada de 5G a Chile”

El mercado está expectante por el despliegue 5G en Chile. Los meses avanzan y la red que está construyendo Entel, Movistar y WOM está tomando forma, lo que hace que otros actores se muevan para poder ir en línea y adaptar su capacidad al consumo de datos que se espera tenga un aumento explosivo en los próximos años.

Este es el caso de InterNexa, filial de telecomunicaciones del grupo colombiano ISA, que aseguró que sus planes de negocio en 2022 están enfocados en torno al desarrollo de la tecnología de quinta generación.

En la cadena de la industria, InterNexa se describe como una compañía “facilitadora” de conexiones de internet. Similar a lo que hacen en su principal línea de negocio - carreteras con ISA Intervial-, en el mundo de las telecomunicaciones se dedican a construir cables para transportar grandes volúmenes de datos para otras compañías impulsado en las concesiones de vías que tienen en el país. Entre sus clientes atienden a firmas latinoamericanas, como Entel o GTD, y también a gigantes tecnológicos al estilo de Amazon y Google.

Desde su oficina en Bogotá, el gerente de negocios internacionales de InterNexa Jaime Giraldo le contó a Diario Financiero que desde 2021 la empresa está trabajando en Chile para ampliar su capacidad a 100 Gigas y así mejorar sus servicios. “Estamos en plena ejecución de ampliación de redes para el segmento empresarial, sobre todo en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule, principalmente. Hoy los grandes jugadores que están llegando al país, como Over The Top (OTT, por su sigla en inglés, que son, por ejemplo Star Plus; HBO, entre otros) están requiriendo anchos de banda que no se veían”, comentó.

A su juicio, en forma silenciosa la industria ya está experimentando una “transformación del negocio”, pero aún no se evidencia porque está en fase de preparación. “La quinta generación es un disparador importante que permitirá seguir invirtiendo y requerirá seguir disponiendo de mayor capital de todas las empresas para tener todo preparado para las altas demandas. Nosotros estamos trabajando fuertemente para modernizar las redes para la llegada de 5G en Chile, eso nos inquieta bastante”, comentó Giraldo.

El ejecutivo citó las últimas proyecciones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que estima que a 2030 se requerirán US$ 27.809 millones para levantar infraestructura que soporta los grandes volúmenes de datos. “Eso es una barbaridad de dinero. Por eso creo que como sector privado y público tenemos que ser conscientes de lo que se viene y prepararnos de la mano del gobierno. Son ellos los que tienen que permitir algunas flexibilizaciones para tener tranquilidad al ejecutar los planes de inversión”, apuntó.

Como compañía, InterNexa invertirá en 2022 US$ 27 millones para robustecer sus redes de cara al 5G en los países que opera: Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Chile. En tanto, en 2021 la empresa obtuvo ingresos por US$ 120 millones y para diciembre se espera recaudar un 7% más.

Impulso de las inversiones

A juicio de Giraldo, en 2022 se reactivarán en la industria varios proyectos de TI (tecnología de la información) que estuvieron congelados por culpa del covid-19. Las empresas estaban bajo presión para adaptarse a la nueva normalidad y el gasto se destinó a otras áreas. Sin embargo, desde el año pasado el interés por impulsar iniciativas comenzó a despertar y para el actual ejercicio se espera un boom.

Aún así, el ejecutivo explicó que la autoridad deberá trabajar en reducir la incertidumbre política, regulatoria, social y económica, las cuales hoy representan “los riesgos más importantes para las empresas, que ven con preocupación el alza de costos y la desaceleración”.

En ese sentido, puso énfasis en que “el gran desafío interno de las empresas hoy es lograr un mayor crecimiento, luego conquistar a los clientes, aumentar la productividad y controlar los costos. Si queremos crecer y mantener los volúmenes los temas regulatorios deben flexibilizarse”.

En ese sentido, InterNexa al ser una empresa dedicada al transporte de datos no tiene acceso al cliente final, su foco es atender empresas. Sin embargo, una de sus preocupaciones es que la autoridad se mueva para promover la compartición de infraestructura, sobre todo, para agilizar las inversiones de los operadores móviles.

“Nosotros no tenemos dificultades, pero vemos que el ecosistema de las empresas móviles -sus clientes- requieren en un corto período de tiempo instalar un gran volúmen de infraestructura y, por lo mismo, impulsar la compartición es un gran mecanismo para ellos para ampliar los anchos de banda”, apuntó Jaime Giraldo.