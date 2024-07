Ingresos de Alphabet aumentan gracias a la computación en la nube y los anuncios en su motor de búsquedas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Alphabet, matriz de Google, registró ingresos en el segundo trimestre que superaron las expectativas de los analistas, impulsados por la demanda de servicios de computación en la nube y el negocio de publicidad en su motor de búsqueda.

Las ventas, excluyendo los pagos a socios, fueron de US$ 71.360 millones en el segundo trimestre, dijo la compañía este martes en un comunicado. Los analistas habían previsto US$ 70.700 millones, según datos recopilados por Bloomberg. El beneficio neto fue de US$ 1,89 por acción, frente a la estimación de Wall Street de US$ 1,84 por acción.

Google partió con ventaja la carrera de la Inteligencia Artificial (IA) porque desarrolló gran parte de la tecnología en la que se basan los populares chatbots. Pero ahora, la empresa debe demostrar que puede hacer frente a la competencia de rivales como OpenAI y Microsoft, que intentan alejar a la gente de las búsquedas web tradicionales, impulsando chatbots capaces de responder a las preguntas de los usuarios de forma conversacional.

Google se ha apresurado a integrar la IA en todos sus productos de uso generalizado, como Gmail, Google Docs y las búsquedas, a veces con resultados desiguales.

También ofrece servicios de computación en la nube a empresas emergentes de rápido crecimiento, lo que ha impulsado la rentabilidad constante de este negocio tras años de pérdidas.