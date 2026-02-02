Renuncia histórico vicepresidente de Entel: tiene planes para emprender en IA
Tras casi 20 años en la empresa, Julián San Martín dejó la vicepresidencia de Entel Digital.
Noticias destacadas
En abril de 2023 cuando Entel rediseñó su división de B2B y creó la vicepresidencia de Entel Digital, la unidad de soluciones digitales de la compañía que fue instaurada para aprovechar la conectividad de la telco y desarrollar negocios adyacentes. Y fue Julián San Martín quien asumió como vicepresidente Entel Digital luego de estar 17 años como vicepresidente Mercados de Corporaciones de Entel.
Tras dos décadas en la empresa, San Martín anunció a través de su Linkedin que el pasado viernes 30 de enero fue su último día en la empresa nacional de telecomunicaciones. “Casi 20 años en una empresa que entiende el impacto de las tecnologías en la sociedad y cuyo propósito está totalmente alineado con esta idea. 20 años inmensamente felices intentando aportar al desarrollo digital de nuestro querido Chile", comunicó el ejecutivo a través de la red social.
Y agregó que: “seguiré en eso, en particular desde la vereda de la IA, tecnología en la que he ido tomando algunos niveles de especialización formal. Mi profundo agradecimiento a una empresa que me dio todo y a la cual quiero".
Conocedores de su salida afirmaron que San Martín se fue por planes personales, en específico, por su interés en emprender.
De hecho, en su publicación el -ahora- exejecutivo de Entel reflexionó que el "impacto de la IA en el empleo se enuncia pero se habla poco, y creo que está carente de ideas concretas más allá de buenas intenciones políticamente correctas. No creo que el impacto se vaya a arreglar solo, menos para quienes tienen menores niveles de estudio y cuyos empleos se ven más amenazados".
En ese sentido, postuló que “deberíamos tener una forma de compensar el impacto en el empleo como se hace con la contaminación (...) Debemos compensar con la generación de nuevos empleos, capacitación, reskilling. Es un punto de partida y quizás no funcione tal como lo enuncio, pero debemos pensar en algo. Esto no se resolverá solo”.
Por ahora no hay sucesor de San Martín en Entel y la firma ligada a los grupos Matte y Hurtado Vicuña sigue en búsqueda de su reemplazo. Mientras tanto, como vicepresidente interino de Entel Digital asumirá el actual chief technology officer (CTIO) de la empresa, Sebastián Domínguez.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete