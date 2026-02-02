Renuncia histórico vicepresidente de Entel: tiene planes para emprender en IA

En abril de 2023 cuando Entel rediseñó su división de B2B y creó la vicepresidencia de Entel Digital, la unidad de soluciones digitales de la compañía que fue instaurada para aprovechar la conectividad de la telco y desarrollar negocios adyacentes. Y fue Julián San Martín quien asumió como vicepresidente Entel Digital luego de estar 17 años como vicepresidente Mercados de Corporaciones de Entel.

Tras dos décadas en la empresa, San Martín anunció a través de su Linkedin que el pasado viernes 30 de enero fue su último día en la empresa nacional de telecomunicaciones. “Casi 20 años en una empresa que entiende el impacto de las tecnologías en la sociedad y cuyo propósito está totalmente alineado con esta idea. 20 años inmensamente felices intentando aportar al desarrollo digital de nuestro querido Chile", comunicó el ejecutivo a través de la red social.

Y agregó que: “seguiré en eso, en particular desde la vereda de la IA, tecnología en la que he ido tomando algunos niveles de especialización formal. Mi profundo agradecimiento a una empresa que me dio todo y a la cual quiero".

Conocedores de su salida afirmaron que San Martín se fue por planes personales, en específico, por su interés en emprender.

De hecho, en su publicación el -ahora- exejecutivo de Entel reflexionó que el "impacto de la IA en el empleo se enuncia pero se habla poco, y creo que está carente de ideas concretas más allá de buenas intenciones políticamente correctas. No creo que el impacto se vaya a arreglar solo, menos para quienes tienen menores niveles de estudio y cuyos empleos se ven más amenazados".

En ese sentido, postuló que “deberíamos tener una forma de compensar el impacto en el empleo como se hace con la contaminación (...) Debemos compensar con la generación de nuevos empleos, capacitación, reskilling. Es un punto de partida y quizás no funcione tal como lo enuncio, pero debemos pensar en algo. Esto no se resolverá solo”.

Por ahora no hay sucesor de San Martín en Entel y la firma ligada a los grupos Matte y Hurtado Vicuña sigue en búsqueda de su reemplazo. Mientras tanto, como vicepresidente interino de Entel Digital asumirá el actual chief technology officer (CTIO) de la empresa, Sebastián Domínguez.