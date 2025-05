WOM evalúa salir a bolsa: “No sería inesperado si ocurriera entre tres a cinco años”

La nueva era de WOM podría coronarse con una salida a bolsa de la compañía y así lo reveló a DF su gerente general, Chris Bannister, conocido como el “Tío WOM”.

“Una salida a bolsa sería una posibilidad” en el mediano plazo, afirmó el ejecutivo. “Sin duda una OPI (Oferta Pública Inicial) sería una manera de que los accionistas actuales puedan recuperar el dinero y ciertamente ése es un plan. Pero creo que, en este momento, es demasiado pronto para decir en qué fechas se producirá. Pero ciertamente no sería inesperado si ocurriera entre tres a cinco años”.

Un breve recuento: a finales de marzo, WOM concretó su proceso de reorganización financiera, el cual terminó con la transferencia de la propiedad de la empresa de parte de Novator Partners a los principales acreedores de la compañía: se trata de un grupo de fondos de inversión -compuesto por BlackRock, Moneda, Amundi, Man GLG Partners y Loomis Sayles- que es denominado como el Grupo Ad Hoc.

“Somos el número dos y eso no es suficiente. No he vuelto para seguir siendo el número dos, así que todavía hay trabajo por hacer.”

Esto, luego de que, casi un año antes, la compañía hubiese decidido acogerse a la Ley de Quiebras de EEUU para reestructurar sus pasivos. Así, tras un año bajo el Capítulo 11, el Grupo Ad Hoc adquirió la compañía, invirtió en ella US$ 500 millones para que saliera a flote y nombró a Bannister como gerente general.

Esta es la tercera vez que el británico asume como máximo ejecutivo de WOM en Chile: la telco, que opera hace 10 años en el país, llegó con el inglés al mando. Posteriormente, en 2019, asumió como CEO de la firma en Colombia,hasta que en 2023 volvió a Chile por segunda vez, para enfrentar la crisis financiera de la empresa. No obstante, en 2024, fue despedido.

A casi dos meses de su tercera llegada, Bannister resumió sus primeras semanas como “intensas y emocionantes”.

“El Capítulo 11 fue un proceso duro para el equipo. Así que tuve que entender dónde y en qué términos estábamos para empezar a avanzar en Chile. También tuvimos que construir nuestra relación con algunos de nuestros proveedores y tuvimos que empezar a volver a comprometernos con el subsecretario (de Telecomunicaciones), porque necesitamos que nuestros compromisos de despliegue de 5G queden firmes”, sostuvo Bannister.

El nuevo CEO de la compañía -quién asesoró a los acreedores ad hoc en la reestructuración financiera- explicó que en su primera semana trató de entender dónde y en qué estaba WOM, para luego “reengancharse”. Fue dentro de sus primeros diez días cuando se reunió por primera vez con el subsecretario Claudio Araya y, según detalló, acordaron comenzar el proceso de mediación y conversación acerca de cómo completar el despliegue del proyecto de 5G que la firma tiene al debe con el Estado de Chile.

- ¿Cómo han sido las conversaciones con Subtel?

- WOM ha estado hablando con las autoridades chilenas y la gran noticia es que el gobierno chileno quiere que se termine el proyecto. Yo quiero que el proyecto se termine y los acreedores quieren que el proyecto se complete. Ahora tenemos que discutir: ¿Cómo y cuándo se logra eso? El subsecretario dijo la semana pasada que quiere un plan de acción en 60 días y creo que vamos por buen camino.

- ¿Se podría poner fin al proceso judicial ante el Ciadi?

- Por el momento continuará. Pero parte del acuerdo con Subtel consistirá en que dejemos de emprender acciones legales una vez hayamos acordado cómo vamos a completar el proyecto. Así que por eso creo que necesitamos una resolución positiva en cuánto a los plazos y los términos para poder completar el proyecto (cronograma).

- Además del despliegue de 5G, ¿tiene otros planes?

- Mi principal objetivo es conseguir un rendimiento orgánico realmente bueno para convertirnos en el número uno. Somos el número dos y eso no es suficiente. No he vuelto para seguir siendo el número dos, así que todavía hay trabajo por hacer. Además, creo que tenemos que avanzar más en la experiencia del cliente. No sólo construir una red más grande, sino convertirnos en el mejor proveedor de servicios de telecomunicaciones en Chile; y para eso en los próximos tres a cuatro meses nos aseguraremos de que tenemos los recursos para ejecutarlo.

La mirada de la Subtel

Tras más de un mes de la “nueva era” de WOM, las autoridades chilenas han señalado que la firma les aseguró su compromiso con el desarrollo de los proyectos comprometidos con el Estado.

“Yo tuve ocasión de conversar con el presidente del nuevo directorio (Mauricio Ramos), quien me manifestó la seriedad con la cual estos fondos de inversión nuevos se están tomando el negocio”, afirmó este martes el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, en la Comisión de Obras Públicas y Transporte de la Cámara de Diputados. Agregó: “Lo que están planteando es que quieren recuperar lo mayor posible de la deuda que contrajo la compañía. Su misión es estabilizar la compañía y, en un horizonte de mediano plazo -tres a cinco años- vender”.

Fuentes de la industria dicen que ésa es la lógica de un fondo de inversión: “Toman el control de la compañía, la estabilizan financieramente y la venden”. Acotan que si bien WOM no tiene un cronograma fijo para su venta, su situación es similar a la de Telefónica en Chile: “Si mañana hay una buena oferta, van a vender; pero como la compañía no está estabilizada, es difícil que puedan vender bien”.

Hoy por hoy, afirma Bannister, “no está en los planes del directorio” vender la firma.