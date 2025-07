WOM negocia con el Fisco pago parcial de garantía por incumplir 5G y espera terminar despliegue a fines de 2026

Hay interés de ambas partes en arribar a un acuerdo, cuyo plazo fatal culmina hoy 21 de julio. Para el Gobierno es clave desarrollar la red y que no haya un operador menos en el sector.

Octubre de 2023 era el plazo inicial que WOM tenía comprometido para poder entregar la totalidad de su despliegue de 5G, no obstante, ya han pasado casi dos años de su deadline y la firma de telecomunicaciones todavía está al debe con el proyecto que se adjudicó en 2020.

Por eso, el 22 de abril de este año la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), encabezada por el subsecretario Claudio Araya, ofició a la firma para que en un plazo de 60 días hábiles -que se cumplen hoy lunes 21 de julio- presente un cronograma de cumplimiento definitivo del proyecto.

Según negociadores, lo que está sobre la mesa son dos temas: el plazo para completar el despliegue de la red 5G, que sería a finales de 2026, y cuánto de la boleta de garantía pagará WOM.

Es bajo este escenario que las negociaciones entre el regulador -representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- y la empresa se intensificaron a fines de la semana pasada.

Sin embargo, conocedores de las conversaciones aseguran que “actualmente la negociación está en súper buen puerto, si bien aún no está concluida en cuanto a su texto, estamos súper cercanos a un acuerdo”.

Dicho esto, señalaron que el pacto no sólo involucraría un cronograma para llevar a cabo la totalidad del despliegue de 5G, sino que también el cobro de las garantías.

“Aquí lo que se está negociando no es solo la hoja de ruta del despliegue que les queda por ejecutar, si no que es una negociación global dentro de los cuales uno de los antecedentes sería el cronograma, pero no es todo. Acá también se está negociando el cobro de las garantías”, manifestaron.

Esto, luego de que a finales de junio de este año, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), -donde había recurrido la empresa para impugnar el alzamiento de la medida prejudicial precautoria solicitada por la autoridad sectorial en julio del año pasado, la cual impedía el cobro y la ejecución de boletas de garantía al Estado- rechazó la solicitud de WOM, permitiendo al Estado de Chile cobrar las boletas por US$ 50 millones ante el incumplimiento de la empresa.

En esa línea, fuentes ligadas a las negociaciones señalaron que “hay interés de ambas partes en llegar a un acuerdo”. En ese sentido, explicaron que esto es una “transacción” dado que la empresa no quiere que le cobren las boletas de garantía de manera íntegra y el Estado no quiere que -por cobrar las boletas- quede un operador menos en el mercado.

“La idea es que efectivamente se le otorgue a WOM un nuevo plazo y que pueda en definitiva, pese al incumplimiento, terminar su proyecto de 5G, pero la idea es que también el Estado sea compensado por esa demora”, destacaron.

Consultada la empresa por el tema, sostuvo que “continuamos las conversaciones a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y esperamos alcanzar un pronto acuerdo que establezca plazos y condiciones justas, considerando que se trata de una iniciativa de gran envergadura y que beneficia la conectividad del país y las personas”.

La firma liderada por Chris Bannister agregó que “desde la exitosa salida del proceso de reorganización financiera hemos tenido importantes avances en nuestro despliegue, pasando de un 69% a un 84%, a lo que se suma el cumplimiento de la totalidad del proyecto FON”.

Conocedores del proceso destacaron que ambas partes deben ceder y que eso están haciendo, lo que -en otras palabras- significa que el Estado está negociando bajo la base de un cobro proporcional de las boletas. “WOM no quiere quebrar y el Estado no se quiere quedar sin operador, pero tampoco quiere no cobrar y por eso exigiría el grado eventualmente de incumplimiento efectivo”, afirmaron. “Todos realmente queremos llegar a un acuerdo”, indicaron partes de la negociación a DF, y destacaron que a pesar de que aunque Subtel en su minuto los cobros de las garantías serían íntegros en caso de incumplimientos en el despliegue, “la motivación también es de que haya una transacción” .

Dicho esto, agregaron que existe jurisprudencia de Contraloría y comentaron que “hay que tomar en cuenta que pese a que se cobren proporcionales, también hay una compensación al Estado a consecuencia del incumplimiento”.

En ese sentido, aseguraron que lo que están negociando es el cobro parcial de las garantías teniendo en cuenta el avance del despliegue comprometido por WOM en octubre de 2023. Dado que hay un progreso de más del 84%, eso equivaldría a pagar US$ 7,5 millones de la póliza.

¿Qué pasa si no logran un consenso respecto tanto al cronograma como al pago de las garantías? Por parte del Estado, profesionales al tanto del proceso plantearon que “si no se llega a acuerdo, se va a proceder con el cobro total de las boletas”e insistieron en que “el cobro proporcional sería solamente solamente en el evento de que se llegue a una transacción donde ambas partes ceden”.