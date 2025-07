Enami revierte pérdidas y gana US$ 17,5 millones en primer semestre tras cierre de Fundición Paipote

Pese a la conmoción social en la zona que provocó el cierre de Fundición Paipote a principios de 2024 , el cese de la histórica usina resultó a la postre beneficioso para Enami: la minera estatal revirtió sus pérdidas por US$ US$ 54,5 millones registradas en la primera mitad del año pasado y ganó US$ 17,9 millones a junio de este 2025.