Gobierno presentará indicaciones al proyecto para estabilizar las cuentas de la electricidad

Un complejo aterrizaje tuvo ayer el proyecto de ley para estabilización y emergencias climáticas del gobierno que busca evitar un alza en torno al 40% en las cuentas de la luz.

En su primer cara a cara en el Senado, los senadores de la comisión de Minería y Energía señalaron que solo se avanzaría en la tramitación si asiste el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

“Esperamos que el gobierno entienda que este proyecto requiere aportes fiscales, que contener alzas tarifarias requiere un mayor protagonismo fiscal como ocurre en los combustibles”, dijo Provoste.

Tras la presentación del texto por parte del ministro de Energía, Claudio Huepe, la presidenta de la comisión, Loreto Carvajal, afirmó que “el aporte fiscal o estatal, a diferencia de lo que ha ocurrido en los combustibles, aquí no opera, no actúa y no hay destinación de recursos públicos ni de recursos fiscales para esos efectos”.

“Pareciera ser que el ministro de Hacienda no está muy consciente de que hoy los hogares, sobre todo los más vulnerables, destinan una parte importante de sus recursos al pago de la luz eléctrica que es esencial”, agregó la senadora.

La senadora Yasna Provoste apuntó: “Hemos visto cómo ha reaccionado el gobierno frente a otras alzas, como el combustible (...), pero en el caso de las tarifas eléctricas se insiste en una modalidad de que Fondo 2 se financie con aportes de familias con mayor consumo eléctrico”.

Según explicó, en la ley eléctrica existe la posibilidad de subsidiar el pago a las familias con menos ingresos del 40% más vulnerable, tal como ocurre en el agua potable; pero además “si se inyectarán recursos fiscales a este Fondo -hasta 50%- podemos tener mayores beneficios a las familias y menores alzas”.

Huepe sinceró que estudian posibles mejoras al proyecto. Esto, dicen fuentes, se explicaría para reponer lo que fue rechazado en la Cámara de Diputados, ya que el ministro ha enfatizado en la integralidad del texto.

Tras la cita, indicó que el tema de los subsidios va en paralelo y que están trabajando en este aspecto.

Añadió que los senadores quieren entender el texto a cabalidad y cómo el mecanismo de estabilización conversa con otros tipos de apoyos. “Vamos a responder siempre como corresponde a las inquietudes de los senadores en búsqueda de un mejor proyecto”, dijo.

Sobre la participación de Marcel, Huepe agregó: “Los senadores han planteado una petición específica y como gobierno vamos obviamente a responder a eso”. Y recalcó: “La iniciativa tiene este fondo que es creado a través de un mecanismo solidario que participa y luego es un esquema que permite una estabilidad a largo plazo”.

Proyecto de gas

Luego que un grupo de diputados lograran aprobar la idea de legislar de un texto que busca evitar el polémico caso de Metrogas, Huepe detalló que el proyecto que están terminando para ser presentado empezará a ser visto en la comisión al regreso de la semana distrital.

“Incorpora todas las mociones que han existido. Todas apuntan más o menos en el mismo sentido, vimos cuáles eran sus particularidades y estamos incorporando los elementos relevantes agregándole una dimensión para aumentar la eficacia de este proyecto”, dijo.