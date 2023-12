Guillermo Arthur: “Soy partidario de que haya reforma de pensiones (...) No podemos seguir con un 10% de cotización”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Guillermo Arthur es un histórico dirigente de la industria previsional: lideró por años la Asociación de AFP, ha participado en directorios y es presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP).

Desde ese rol sigue de cerca la discusión sobre la reforma de pensiones y está constantemente analizando el panorama mundial.

En entrevista con DF, se muestra a favor de hacer cambios al sistema de pensiones, pero desde un foco distinto al que plantea el proyecto de ley, abordando la experiencia internacional como una guía de hacia dónde se debería apuntar. “En todo el proceso de reforma que está ocurriendo en Chile, estamos claramente remando contra la corriente”, criticó.

“No puedo entender que nos quedemos enredados en dos cosas que son de tinte absolutamente ideológico y no toquemos temas que están mostrando su éxito en el mundo”, cuestionó.

Con todo, señaló: “Soy partidario de que haya reforma de pensiones. No podemos seguir pensando financiar pensiones adecuadas con un 10% de cotización. No obstante, sostuvo que “esa reforma debería recoger aspectos que no están ni de cerca tomados (en el proyecto)”.

Salir de la trinchera

Arthur señaló que los “sistemas de reparto no pudieron cumplir con su promesa de dar un beneficio definido”. En ese contexto, afirmó que la reforma debe mirarse desde un punto de vista más técnico. “Esto hay que sacarlo de la trinchera ideológica. Esto es demografía pura: en la medida que hay más gente mayor y menos cotizantes, la cosa no funciona”, advirtió.

-¿Cómo se ve esto en el mundo?

Los países con sistemas más sólidos en Europa reaccionaron a esto haciendo cambios paramétricos, subieron la edad de jubilación con muchos problemas, como pasó en Francia; y bajaron el monto de los beneficios. Sin embargo, la deuda implícita por pensiones es gigantesca. ¿Qué hicieron después? Fue decir, junto con los cambios paramétricos que fueron insuficientes, vamos a incorporar elementos de capitalización individual, sea en forma obligatoria, voluntaria o cuasi voluntaria.

-Como Países Bajos…

Como Países Bajos, el Reino Unido, Dinamarca, etc. La tasa de reemplazo de los países que tienen sistemas de reparto, en un 60% viene explicada por el ahorro individual, ya sea obligatorio, voluntario o cuasi voluntario.

Es increíble que toda la reforma en Chile y en otros países se haya concentrado nada más que en la división de la industria y dónde va el aumento de la cotización. Resucitar el tema de reparto es completamente contra la corriente de lo que está ocurriendo en el mundo y eso tendría efectos gravísimos.

-¿Cómo ve la discusión?

Si queremos aumentar las pensiones hay que subir el ahorro a través de la tasa de cotización para engrosar las cuentas de los trabajadores.

Pero además hay otros temas que me parecen centrales y no están en la discusión. No puedo entender que nos quedemos enredados en dos cosas que son de tinte absolutamente ideológico y no toquemos temas que están mostrando su éxito en el mundo.

-¿Como cuáles?

El ahorro voluntario usando la economía del comportamiento: el enrolamiento automático, que en los países que se ha aplicado, por ejemplo en el Reino Unido, entre 2012 y 2021 el porcentaje de trabajadores con cuentas de ahorro voluntario subió de 46% a 80%.

Al entrar a la empresa la persona está inmediatamente enrolándose para hacer un ahorro voluntario y solamente si no quiere hacerlo, tiene que ir a decir que lo saquen. Producto de la inercia de la economía del comportamiento es que los trabajadores por ejemplo en el Reino Unido que se retiran ha sido entre el 8% y el 10%, el resto está haciendo ahorro previsional voluntario a través de la economía del comportamiento.

Otro aspecto que es fundamental considerar es cómo mejorar la rentabilidad de los fondos y ahí creo que deberíamos ser más agresivos en los activos alternativos. El promedio de activos alternativos en la región es 5% o menos de la cartera.

Discusión ideológica

Para Arthur, "ha habido una situación muy ideologizada para discutir desde siempre el sistema de pensiones".

El histórico dirigente aseguró que "desde que se determinó entregarle al sector privado la provisión de determinados bienes que eran bienes públicos, lejos de haber recibido el apoyo de parte de quien les entregó esto que fue el Estado, fueron permanentemente criticados. Hemos estado bajo críticas todo el tiempo".

El abogado señaló que "se dicen mentiras porque una verdad incompleta es una mentira. Cuando se responsabiliza a las AFP del monto de las pensiones, no se les explica a los trabajadores que el monto de las pensiones es bajo porque los sueldos son bajos, porque la historia laboral de las personas ha sido muy interrumpida, entonces no se está diciendo la verdad.

-¿Y qué autocrítica hacen en la industria?

Nosotros fallamos en el relato, por eso tenemos tanta crítica. No solo eso, sino que por razones ideológicas, entonces también el relato fue dañado porque se nos culpó de cosas que no eran responsabilidad nuestra porque el monto de las pensiones dependía de mil factores, por de pronto, por el monto de la remuneración, de la tasa de cotización que está parada desde el año 80, de la densidad.

En el relato, claro, yo me hago cargo de la autocrítica, pero siempre que reconozcamos que quienes nos encargaron la provisión de estos bienes, no han apoyado, no han sido capaces de explicar. Por el contrario, se unieron al coro populista.

Debate por tasas de reemplazo

En las últimas semanas, se ha generado un debate sobre la medición de las tasas de reemplazo, luego de que el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, presentara su último estudio en el que advirtió que las tasas de reemplazo que se están utilizando para hacer política pública están subestimadas.

-¿Qué le parece la discusión que se ha gestado a raíz del estudio de David Bravo?

Me parece bien todo lo que sea dar transparencia y hacer los estudios que nos lleven a tomar decisiones públicas adecuadas, sobre todo con una persona que supongo que merece la confianza de todos. David Bravo es un economista súper destacado, fue presidente de la comisión asesora en el gobierno de la expresidenta Bachelet.