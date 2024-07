Casa Blanca eleva sus proyecciones de crecimiento e inflación para Estados Unidos en 2024

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Casa Blanca mejoró sus pronósticos de crecimiento e inflación para Estados Unidos en 2024, al tiempo que continúa proyectando enormes déficits presupuestarios para los próximos años.

La Oficina de Gestión y Presupuesto prevé ahora que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos aumentará 1,9% en el cuarto trimestre en comparación con el mismo período del año pasado. Eso es más que el 1,3% pronosticado en marzo. Y ahora prevé que el Índice de Precios al Consumidor aumentará 3,1% sobre la misma base, frente al 2,5% anterior.

La Administración Biden publicó las estimaciones este viernes en la revisión de mitad de sesión del presupuesto.

El déficit de este año fiscal se estima en US$ 1,87 billones (millones de millones), no muy diferente de los US$ 1,86 billones proyectados en marzo. Se prevé que la brecha para el próximo año será de US$ 1,88 billones, frente a los US$ 1,78 billones previstos en marzo. Como porcentaje del PIB, la brecha para el año fiscal 2024, que se extiende hasta septiembre, es de 6,6% y se reduciría a 6,3% el próximo año.

Con ese porcentaje del PIB, el déficit seguiría estando entre los ratios más altos en la historia de EEUU fuera de tiempos de guerra, crisis financiera o la pandemia. Los economistas han expresado su preocupación por los daños a la economía si los legisladores no logran frenar el crecimiento de la deuda.

El mes pasado, la Oficina de Presupuesto del Congreso, que no es partidista, proyectó que EEUU alcanzaría la marca de US$ 1,92 billones en 2024.