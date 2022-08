El mayor desarrollador de China dice que la crisis inmobiliaria aún no ha tocado fondo

El desarrollador inmobiliario más grande de China por ventas anticipó más dolor para la industria de bienes raíces después de registrar una caída récord en las ganancias del primer semestre.

“El mercado doméstico no ha tocado fondo por completo y la consolidación del sector no ha terminado”, dijo el director financiero de Country Garden Holdings Co., Wu Bijun, en una sesión informativa sobre ganancias el martes por la tarde. “Las ventas de propiedades a nivel nacional aún no se han estabilizado”.

Los desarrolladores de China están lidiando con una caída de las ventas de un año, ya que la confianza de los compradores de viviendas se evapora durante una crisis de liquidez que paralizó los proyectos y desencadenó una ola de impagos de deuda.

La ganancia neta de Country Garden cayó un 96% a 612 millones de yuanes (US$ 88 millones) en los seis meses que terminaron en junio, dijo la compañía con sede en Foshan. Esa fue la caída más pronunciada desde su cotización en Hong Kong en 2007.

Wu dijo que si bien ha "comenzado a emerger" un punto mínimo de ganancias corporativas, el estado de resultados del desarrollador permanecerá bajo presión en el futuro cercano. “Nadie había imaginado un entorno de mercado tan frío antes”, dijo.

Hablando en la misma sesión informativa en línea, el presidente Mo Bin dijo que es probable que el mercado inmobiliario vuelva a la normalidad en junio del próximo año.