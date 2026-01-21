El oro alcanza un récord mientras Trump viaja a Davos para negociar con Groenlandia

El oro subió más del 2%, ya que los inversores buscaron refugio ante las tensiones geopolíticas.

El oro alcanzó un máximo histórico el miércoles mientras Donald Trump se dirigía al Foro Económico Mundial en Davos para debatir sobre su intento de obtener Groenlandia, lo que ha sumido a la alianza transatlántica en su mayor crisis en décadas.

Está previsto que se dirija al foro más tarde de lo previsto, ya que su avión Air Force One tuvo que regresar a Washington debido a problemas técnicos.

El oro subió más del 2%, ya que los inversores buscaron refugio ante las tensiones geopolíticas. Sin embargo, los mercados financieros en general se estabilizaron, y las acciones de Wall Street se preparaban para recuperar una pequeña parte de las fuertes pérdidas del martes.

Trump dijo el martes que había “acordado una reunión de las distintas partes” en Davos sobre el enfrentamiento en Groenlandia .

Antes de partir, Trump también afirmó que "no hay vuelta atrás" en su plan de arrebatar Groenlandia a Dinamarca. Al preguntársele hasta dónde estaría dispuesto a llegar en su búsqueda de la isla ártica, el presidente estadounidense respondió: "Ya lo sabrán".

Los gobiernos europeos han postergado tomar represalias contra la amenaza de Trump de imponer aranceles del 10 por ciento a ocho estados europeos que recientemente enviaron personal militar al territorio ártico.

El miércoles, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que le preocupaba que las tensiones en Groenlandia pudieran desviar la atención de la guerra de Rusia en Ucrania, pero insistió en que "Europa está segura".

Caen los precios del crudo

Los precios del petróleo caían el miércoles, ya que las expectativas de una acumulación de inventarios de crudo en Estados Unidos pesaban más que el cierre temporal de dos grandes yacimientos en Kazajistán y las nuevas tensiones geopolíticas.

Los futuros del Brent bajaban 55 centavos, o un 0,9%, a US$ 64,37 el barril a las 1007 GMT. El contrato estadounidense de crudo West Texas Intermediate perdía 44 centavos, o un 0,7%, a US$ 59,92 el barril.

Ambos contratos cerraron la sesión anterior en torno a un 1,5% al alza, después de que Kazajistán, productor de la OPEP+, interrumpió el domingo la producción en los yacimientos petroleros de Tengiz y Korolev por problemas de distribución de energía. Los sólidos datos económicos chinos también fueron positivos.

La producción de petróleo en los dos yacimientos kazajos podría detenerse entre siete y diez días más, según dijeron a Reuters tres fuentes del sector.

La paralización de la producción de petróleo en Tengiz, uno de los mayores yacimientos del mundo, y Korolev es temporal, y la presión a la baja de un aumento esperado en los inventarios de crudo de Estados Unidos junto con la tensión geopolítica persistirá, dijo el miércoles el analista de mercado de IG Tony Sycamore.

El mercado espera que las reservas de crudo y gasolina en Estados Unidos hayan aumentado la semana pasada, mientras que los inventarios de destilados habrían caído, mostró el martes un sondeo preliminar de Reuters.

Seis analistas encuestados por Reuters estimaron en promedio que los inventarios de crudo habrían aumentado en unos 1,7 millones de barriles en la semana hasta el 16 de enero.

Los datos semanales del Instituto Americano del Petróleo se publicarán el miércoles a las 2130 GMT, y los de la Administración de Información de Energía, el brazo estadístico del Departamento de Energía de Estados Unidos, el jueves a las 1700 GMT, ambos un día más tarde debido a un festivo federal estadounidense el lunes.