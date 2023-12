James Gorman, de Morgan Stanley, dice que los mercados “despegarán” cuando la Fed baje las tasas de interés

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Nueva York/Londres

Los mercados financieros “despegarán” una vez que los inversionistas estén seguros de que la Reserva Federal ya terminó de subir las tasas de interés, predijo el director ejecutivo saliente de Morgan Stanley, James Gorman, ofreciendo una perspectiva optimista para su sucesor.

En una amplia entrevista con Financial Times días antes de entregar el cargo de CEO al copresidente de Morgan Stanley, Ted Pick, Gorman también aseguró que el sistema bancario se ha vuelto mucho más seguro en sus 14 años de mandato, dejando “su propia estupidez” como una de las mayores amenazas que aún enfrentan los bancos.

Los mercados financieros y partes del propio negocio de banca de inversión de Morgan Stanley lucharon por adaptarse a la agresiva campaña de la Reserva Federal para erradicar la inflación, y los inversionistas ahora están asimilando mensajes contradictorios de los funcionarios del banco central sobre cuándo comenzarán los recortes de tasas.

De cara al futuro, Gorman dijo que planeaba dedicar más tiempo a la enseñanza en su cargo de presidente de la escuela de negocios de Columbia, pero que “por una vez en mi vida no tener un plan claro, es algo bueno”.

“El impacto del reciente aumento de tasas ha frenado los acuerdos bancarios [y] los acuerdos en los mercados de capital. Y eso se debe a que no todo el mundo sabe realmente cuál es su costo de financiamiento”, dijo Gorman.

“En el momento en que la Reserva Federal de señales concretas de que han dejado de subir las tasas, y sobre todo en el momento en que hagan un recorte de tasas por primera vez, estos mercados despegarán. Y estamos justo en el centro de donde se llevará a cabo esa acción”.

Gorman, de 65 años, dejará su cargo de director ejecutivo el 1 de enero y entregará las riendas a Pick.

“Ya no quiero ser director ejecutivo. Me ha encantado. Me ha encantado todo. Lo he hecho durante 14 años, es suficiente”, afirmó.

Experto en sucesión

Los otros dos candidatos al puesto más alto, Andy Saperstein y Dan Simkowitz, seguirán como copresidentes. Gorman también permanecerá como presidente ejecutivo durante el primer año de Pick en el cargo, culminando una transición de liderazgo inusualmente fluida para Wall Street.

“Se puede decir que Morgan Stanley está dirigido por un consultor de gestión y Goldman Sachs ha sido dirigido por comerciantes y banqueros”, dijo un banquero de Goldman Sachs, contrastando con la lucha de poder entre David Solomon y Harvey Schwartz en la carrera por la sucesión de Goldman en 2018.

El fluido proceso ha calificado a Gorman como una especie de experto en sucesión. Se unirá a la junta directiva de Walt Disney el próximo año, donde formará parte de un comité especial de planificación de sucesión.

Los directores y el CEO de Disney, Bob Iger, se han enfrentado a críticas de inversionistas y expertos en gobernanza por una mala planificación de la sucesión, y Iger volvió a dirigir la empresa en 2022 después de que su sucesor elegido durara menos de tres años.

“No es específicamente por qué me uniré a su directorio, y dependerá del director ejecutivo y del presidente de Disney cómo trabajo en esos procesos”, dijo Gorman. “[La sucesión] es algo que me apasiona mucho. Pienso en nuestra gestión del talento aquí durante décadas”.

Gorman, un australiano descrito por sus colegas como introvertido, no era un candidato natural para uno de los puestos más importantes de Wall Street. Después de convertirse en socio principal de McKinsey y de un período en Merrill Lynch, se unió a Morgan Stanley en 2006 y sucedió a John Mack como director ejecutivo apenas cuatro años después.

Gorman fue empoderándose del cargo, adquiriendo más confianza a la hora de opinar sobre el trabajo de la Reserva Federal y recientemente diciendo casualmente a los inversionistas que Morgan Stanley acabaría gestionando US$ 20 billones en activos, más de tres veces la cantidad que supervisa actualmente.

“El James Gorman que estamos viendo ahora no es el James Gorman del primer año”, dijo una persona que lo conoce desde hace años. “James es un introvertido que se ha vuelto muy pulido”.

Morgan Stanley casi colapsó durante la crisis financiera de 2008 y su futuro todavía parecía incierto cuando Gorman asumió el control en 2010. Diversificó su negocio lejos de la banca de inversión y el trading, actividades que no son apreciadas por los inversionistas debido a su imprevisibilidad, y duplicó sus inversiones en riqueza y gestión de activos, que se consideran negocios más confiables.

Este impulso ayudó a que la capitalización de mercado de Morgan Stanley superara a la de su antiguo rival Goldman Sachs, que ahora también está tratando de crecer en gestión de riqueza y activos.

Su nota: un A-

Gorman calificó su tiempo como director ejecutivo con una A-, diciendo que una calificación más alta sería inmodesta y sería “falsa modestia” elegir una calificación más baja.

“Lo hicimos bien, objetivamente. Las acciones básicamente se han triplicado”.

Gorman reflexionó que las nuevas reglas desde la crisis financiera que exigen a los bancos mantener más capital y abandonar actividades más riesgosas habían hecho que el sistema fuera mucho más seguro, hasta el punto de que las mayores amenazas para los bancos ahora son factores operativos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial y “la estupidez de su propia gestión”.

Las quiebras de alto perfil de tres bancos regionales estadounidenses este año (Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic) fueron “completamente obra suya”, dijo. También destacó Credit Suisse, que colapsó en marzo y fue comprado por UBS, como un ejemplo de gestión del riesgo operativo que salió mal.

“No es casualidad que la única institución a nivel mundial, de las instituciones sistémicas [relevantes], que efectivamente haya fracasado (y en realidad no fracasó desde una perspectiva de capital, balance y liquidez) fue Credit Suisse. Fracasaron desde una perspectiva de riesgo operativo y de gestión”.

Los grandes bancos europeos han tenido dificultades desde la crisis financiera, lo que permitió que rivales estadounidenses como Morgan Stanley crecieran mucho más, pero Gorman dijo que los próximos años ofrecían oportunidades para que los europeos cerraran esa brecha.

“En algún momento, Credit Suisse, UBS, Barclays y Deutsche fueron más grandes que nosotros. Y ahora tenemos aproximadamente el mismo tamaño que todos ellos juntos, y por un tiempo éramos más grandes”, afirmó Gorman.

“No creo que [durante] la próxima década la brecha sea tan grande. Creo que hay oportunidades para los europeos, pero ciertamente fue una oportunidad desaprovechada durante gran parte de la última década”, añadió.

“Es un mundo grande. No pasé toda mi vida tratando de ser director ejecutivo de un banco”, reflexionó. “Así que no voy a pasar el resto de mi vida siendo director ejecutivo de un banco”.