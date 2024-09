Reserva Federal redujo a la mitad sus exigencias de aumento de capital para los grandes bancos de Estados Unidos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los reguladores estadounidenses harán grandes cambios a su propuesta de reglas de capital bancario, reduciendo a la mitad el impacto esperado para los bancos más grandes y eximiendo a los prestamistas más pequeños de gran parte de la medida, dijo un alto funcionario de la Reserva Federal (Fed).

Las revisiones propuestas, anticipadas este martes por el vicepresidente de Supervisión de la Fed, Michael Barr, reducirían aproximadamente a la mitad el aumento de capital del 19% que los reguladores habían planeado para los ocho mayores bancos estadounidenses. Esas entidades, incluidos Citigroup, Bank of America y JPMorgan Chase, ahora enfrentarían un aumento de 9% en el capital que deben mantener como protección contra shocks financieros.

La propuesta revisada puede aliviar las preocupaciones de los bancos de Wall Street, que desataron una de sus campañas de lobby más feroces después de que la Fed y otros dos reguladores financieros publicaran por primera vez el plan de capital en julio de 2023. Las revisiones también podrían ayudar a evitar una larga batalla legal con la industria, que ha argumentado que la propuesta original dañaría la economía y pondría a los bancos estadounidenses en una posición más débil frente a rivales internacionales y prestamistas no bancarios.

“El aumento de los requisitos de capital tiene beneficios y costos”, dijo Barr en un discurso en la Brookings Institution. "Los cambios que pretendemos hacer equilibrarán mejor estos dos importantes objetivos, a la luz de los comentarios que hemos recibido".

Otros grandes bancos sujetos a la regla enfrentarían un aumento estimado entre 3% y 4% en los requisitos de capital, lo que incluye el impacto de las ganancias y pérdidas no realizadas sobre sus títulos en el capital regulatorio, dijo Barr. Pero los bancos con activos entre US$ 100 mil millones y US$ 250 mil millones estarían exentos de los llamados mandatos finales de Basilea III, aparte del requisito de reconocer esas ganancias y pérdidas no realizadas.