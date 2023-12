La UNCTAD estima una caída de 5% en el valor del comercio global en 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El comercio mundial disminuirá en 2023 alrededor de un 5% con respecto al récord del año pasado a medida que los altos costos de endeudamiento pesan sobre las economías, las tensiones entre Estados Unidos y China redirigen las cadenas de suministro y surgen más políticas que restringen el comercio transfronterizo, estimó la UNCTAD de Naciones Unidas.

El valor del comercio de bienes y servicios alcanzará los US$ 30,7 billones, frente a los US$ 32,2 billones en 2022, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo con sede en Ginebra. La razón principal es una caída de US$ 2 billonees, o un 8%, en el comercio de mercancías. El comercio de servicios aumentará este año en 500.000 millones de dólares, o alrededor del 7%, respecto al año anterior, dijo la UNCTAD en un informe el lunes.

Los menores costos de los bienes afectados por la alta inflación hace un año también son una razón para la caída. “Aunque el valor de los bienes comercializados disminuyó en 2023, la tendencia ligeramente positiva en el volumen del comercio internacional sugiere una demanda global resistente de productos importados”, dice el informe.

La UNCTAD observó cómo los países alineados geopolíticamente comercian más entre sí, mientras que aquellos en desacuerdo comercian menos bilateralmente. Esa divergencia entre varios temas nubla las perspectivas para el próximo año, dijo la agencia.

"El pronóstico para el comercio global sigue siendo muy incierto y en general pesimista", dice el informe. “Si bien ciertos indicadores económicos apuntan a posibles mejoras, se prevé que las tensiones geopolíticas persistentes, los altos niveles de deuda y la fragilidad económica generalizada ejercerán influencias negativas en los patrones del comercio mundial”.