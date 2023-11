Las cifras que deja el conflicto en Gaza a un mes desde que inició la guerra

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Ya se cumplió un mes desde que el grupo terrorista Hamás lanzara el mayor ataque en décadas en contra de Israel. Y si bien el drama humano ha sido evidente desde el 7 de octubre, sumada la declaración de guerra por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el impacto económico inicial en el mundo ha tendido a limitarse al petróleo y el dólar.

Tras el recrudecimiento del conflicto, el precio del crudo saltó desde US$ 84 a US$ 88 el barril. Un nivel que se mantuvo durante la primera semana para luego superar los US$90 y llegar a un máximo de US$ 92 hacia mediados de mes por temor a la extensión de la guerra en la región del Medio Oriente.

En medio de intensas gestiones políticas, el riesgo de la escalada tendió a aminorarse, escenario en que el brent cerró este miércoles debajo de los US$ 80 por primera vez desde julio.

Como refugio para los inversionistas, el dólar se fortaleció. En Chile, el tipo de cambio comenzó a subir hasta tocar los $ 942, pero logró moderarse cuando el Banco Central anunció la suspensión de sus programas de compras de dólares y desarme de forwards y moderó la magnitud de la baja de tasas de interés.

Desde el Banco Mundial señalaron a fines de octubre que “​hasta el momento, los efectos han sido limitados, pero las turbulencias del mercado energético podrían intensificar la inseguridad alimentaria”.

En su análisis, el organismo apuntó a que la economía mundial está mucho mejor posicionada que en la década de 1970 para hacer frente a una gran crisis de los precios del petróleo, pero una escalada en el conflicto en Medio Oriente “podría empujar a los mercados mundiales de productos básicos hacia terrenos desconocidos”.

No obstante, calculan que desde el inicio del conflicto, los precios generales del crudo han aumentado cerca de un 6%, mientras que los de productos básicos agrícolas y metales han sido limitados.

En sus proyecciones de referencia, estiman que en el trimestre en curso el barril alcanzará US$ 90 y que el próximo año descendería a US$ 81.

Pese a esto, también alertan que algunas materias primas podrían subir. En el caso del oro, precisan que ha aumentado 8% su precio desde que inició la guerra.

La situación interna

En Israel ya se ha retirado al 8% de la fuerza de trabajo debido a que se han movilizado 360 mil reservistas militares, al mismo tiempo que el Banco de Israel decidió activar un programa de flexibilización de las condiciones de crédito para pequeñas y micro empresas por hasta US$ 2.600 millones, que se aplicará a los créditos concedidos hasta finales de enero de 2024.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que se ha perdido hasta el 61% del empleo en la Franja de Gaza, lo que se traduciría en 182 mil puestos de trabajo, desde que inició el conflicto.

También advirtieron que sus efectos se están trasladando a la zona de Cisjordania, con una baja del 24% de los empleos o 208 mil puestos de trabajo. Por lo que se estima que en total, se prevé una pérdida de ingresos laborales de US$ 16 millones diarios.

Los complejos escenarios que se barajan frente a una eventual escalada de la guerra

Oxford Economics apunta a que en un caso severo, la oferta mundial de petróleo descendería un 6% y los precios alcanzarían los US$ 150 por barril en el primer trimestre de 2024.